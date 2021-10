Bernard Tapie est mort à l’âge de 78 ans: «Au revoir mon Phénix»

Bernard Tapie est décédé ce dimanche à l’âge de 78 ans. L’homme d’affaires et ancien président de l’OM souffrait depuis 2017 d’un cancer de l’estomac.

«Dominique Tapie et ses enfants ont l’infinie douleur de faire part du décès de son mari et de leur père, Bernard Tapie, ce dimanche 3 octobre à 8h40, des suites d’un cancer», précise le communiqué envoyé à la Provence, dont il était l’actionnaire majoritaire.

C’est Dominique Tapie, sa femme, qui a d’abord annoncé la mort de son époux à La Provence, via un appel à sa directrice générale, avant l’envoi de communiqué, a précisé à l’AFP le directeur des rédactions du journal, Guilhem Ricavy, selon qui l’ancien président de l’Olympique de Marseille avait «basculé dans le coma dans la nuit».

Sur son compte Instagram, Stéphane Tapie, l’un des fils de l’ancien homme d’affaires, a confirmé l’information d’un court message, «Au revoir mon Phénix», en légende d’une photo en noir et blanc de lui et son père, qui fut tour à tour entrepreneur, ministre, acteur, président de l’Olympique de Marseille et patron du groupe de médias.

«Il est parti paisiblement, entouré de sa femme, ses enfants, ses petits-enfants et son frère, présents à son chevet. Il a fait part de son souhait d’être inhumé à Marseille, sa ville de coeur», poursuit le communiqué de la famille à La Provence.

L’ancien président de l’Olympique de Marseille souffrait d’un cancer depuis plusieurs années. Il s’est distingué dans de nombreux domaines, allant de l’entreprise au sport en passant par la télévision et la politique.