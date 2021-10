La foire de Liège a ouvert ce samedi

Un sens de circulation est à respecter sur le champ de foire.

Après un an d'absence en raison des mesures prises pour lutter contre la propagation du Covid-19, la foire de Liège est de retour en Cité ardente, le long du boulevard d'Avroy. Son ouverture a eu lieu ce samedi, à 14 h.

S'ils sont nombreux à s'en réjouir, à commencer par les forains eux-mêmes, celle qu'on annonce comme la plus belle et plus grande fête foraine de Belgique pourrait néanmoins avoir une autre saveur cette année... Non seulement parce que la mobilité et le parking au centre de Liège sont rendus extrêmement difficiles par les travaux du tram mais aussi parce que, Covid oblige, des mesures sont d'application sur le champ de foire...

Ainsi, quelques règles sont en vigueur. Les habituels gestes barrières sont donc à respecter:

- port du masque sur l'ensemble du site et sur les attractions

- respect de la distance physique

- utilisation de gel hydroalcoolique

Mais aussi et surtout respecter le sens de circulation qui a été établi sur le champ de foire. Par contre, il n'est, comme annoncé précédemment, pas demandé de présenter le Covid safe ticket pour y accéder.

A noter que la foire de Liège s'y déroulera jusqu'au dimanche 14 novembre. Les journées à tarifs réduits sont prévues les jeudi 4 novembre et dimanche 14 novembre.