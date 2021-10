D3 ACFF : Onhaye déroule, Tournai rentre avec un point et Namur ne fait pas la "remontada" cette fois-ci

Deux clubs Namurois jouaient ce samedi soir mais seulement un des deux ressort gagnant de son duel, pour le dernier match de D3 ACFF, Buzet et Tournai se rencontraient dans un duel qui paraissait déséquilibré

D3A ACFF

Pont-à-Celles Buzet 1 - 1 Tournai

Buts : Tamoh (1-0, 27e), Kragbe (1-1, 48e)

Cartes rouges : Holuigue (65e)

Une heure de route seulement séparait ces deux équipes, pourtant au classement il y avait une certaine marge entre les deux équipes. Il faut se méfier des apparences, puisque c'est Buzet (13e avec un point) qui ouvre la marque en première mi-temps. Le score ne change plus jusqu'à ce que Kragbe égalise après la pause, les esprits s'échaufferont petit à petit suite au goal et Holuigue verra rouge à la 65e, sans impact pour les Tournaisiens.



St-Symphorien 1 - 0 Union Namur FLV

Buts : Goditiabois (1-0, 35e)

Cartes rouges : Samouti (Namur, 63e)

L'union n'a pas réussi la remontada cette fois ci. Pas aidé par la carte rouge de Samouti en deuxième mi-temps, les Merles n'arriveront pas à reprendre le contrôle de la partie et s'inclinent sur le plus petit des écarts.



D3B ACFF

Onhaye 4 - 0 Aywaille

Buts : Bouterbiat (1-0, 69e), Lorenzon (2-0, 71e, 4-0 sur PEN, 87e), Poncelet (3-0, 75e)

Score vierge à la mi-temps entre le 6e et l'avant-dernier, pour le seul match de D3B se jouant le samedi. Gilain trouvera le poteau à l'heure de jeu suivi du but de Bouterbiat une minute plus tard pour les Walhérois. Le break est à la 70e par Lorenzon suivi de Poncelet 5 minutes plus tard.