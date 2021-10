PHOTOS & VIDÉO | Paris-Roubaix féminin: de la boue, des chutes et la victoire historique de Lizzie Deignan

La Britannique Lizzie Deignan (Trek-Segafredo) a inauguré le palmarès de Paris-Roubaix chez les dames en remportant la première édition ce samedi, sur 116,4 km, au départ de Denain.

La course sur les pavés du Nord (17 secteurs sur 29,2 km) et sous la pluie a tenu toutes ses promesses réservant son lot de rebondissements à Mons-en-Pévèle et au Carrefour de l’Arbre. Deignan a cependant imposé sa puissance en attaquant à plus de 80km de l’arrivée.

Sur le vélodrome de Roubaix, Deignan, 32 ans, championne du monde en 2015 et vice-championne olympique en 2012, ajoute une 43e victoire à son palmarès et termine devant la Néerlandaise Marianne Vos (Jumbo-Visma), 2e à 1:16 secondes (temps officieux). L’Italienne Elisa Longo Borghini (Trek-Segafredo), championne d’Italie, complète le podium.

Lizzie Deignan ajoute ainsi Paris-Roubaix à ses victoires, notamment, dans Liège-Bastogne-Liège l’an dernier et le Tour des Flandres en 2016.

Il s’agissait aussi de la dernière course de la carrière de Jolien D’Hoore, quadruple championne de Belgique sur route (2012, 2014, 2015 et 2017), championne du monde sur la piste aussi dans la course à l’Américaine en 2017 avec Lotte Kopecky et médaillée de bronze aux Jeux Olympiques de 2016 en omnium.

La première partie de course, disputée en circuit autour de Denain, a connu quelques vaines tentatives d’échappée. L’entrée dans les secteurs pavés à Hornaing a vu l’attaque, qui allait s’avérer décisive, de Lizzie Deignan, à 82 kilomètres de l’arrivée.

L’enchaînement des secteurs pavés a fait exploser le peloton en plusieurs morceaux alors que les chutes se multipliaient sur les pavés très boueux. La championne d’Europe, la Néerlandaise Ellen Van Dijk et de la championne de Belgique Lotte Kopecky ont chuté dans le secteur de Beuvry, ce qui a contraint la Belge à un changement de vélo. La championne du monde Elisa Balsamo a touché elle aussi le pavé à Mons-en-Pévèle.

Au cap des 40 kilomètres de l’arrivée, Deignan avait 2:25 d’avance sur un groupe composé de Marianne Vos, des Italiennes Marta Bastianelli et Marta Cavalli, des Françaises Audrey Cordon-Ragot et Aude Biannic, de l’Allemande Lisa Brennauer et de la Luxembourgeoise Christine Majerus.

Le groupe de poursuivantes s’est ensuite étoffé dans les tronçons macadamisés pour composer un peloton de 25 coureuses à 35 kilomètres du but, dont Elisa Longo-Borghini et les Néerlandaises Ellen Van Dijk et Chantal Blaak, revenues de l’arrière. Le groupe de chasse a subi plusieurs changements dans les difficultés des pavés, pour se réduire à 16 coureuses, alors que Deignan continuait son prudent cavalier seul à l’avant avec plus de deux minutes d’avance à 20 kilomètres du vélodrome roubaisien.

Le secteur de Camphin-en-Pévèle a fait des dégâts dans le groupe des poursuivantes qui a perdu Van Dijk et Majerus sur chutes. La vice-championne du monde néerlandaise Marianne Vos, suivie à distance par Longo-Borghini, y a pris l’initiative de se lancer à la poursuite de Deignan dont l’avantage était descendu à 1:18, dans le secteur du Carrefour de l’Arbre, à 15 kilomètres de l’arrivée.

La Britannique conservait pourtant son avantage pour écrire l’histoire dans ce premier Paris-Roubaix féminin.