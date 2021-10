Covid: tout ce qu’il faut savoir ce samedi en Belgique et dans le monde

Comment évolue la pandémie de coronavirus en Belgique et dans le monde? Voici le récapitulatif des informations factuelles de ce samedi 2 octobre 2021.

La sélection de la rédaction Bilan du Covid: 9 morts en moyenne chaque jour en Belgique Entre le 22 et le 28 septembre, neuf personnes sont décédées par jour en moyenne des suites du virus, un nombre en hausse de 57% par rapport à la période de sept jours précédente. + LIRE ICI Covid: la Belgique a commandé des vaccins en vue d’une éventuelle 4e dose Le gouvernement s’attend à ce qu’il faille sans doute à nouveau vacciner massivement en 2022 et 2023 contre le coronavirus, écrivent samedi les journaux du groupe Mediahuis. + LIRE ICI Peut-on combiner 3e dose Covid et vaccin contre la grippe? Les vaccins contre la grippe sont disponibles. Les 3e doses contre le Covid seront livrées aux maisons de repos dans les prochains jours. Peut-on administrer les deux vaccins en même temps? + LIRE ICI

1. Belgique

Prestation de serment à Court-Saint-Étienne: des embrassades et accolades qui passent mal

La prestation de serment de nouveaux élus et le départ d’Yves Somville ont donné lieu à quelques écarts aux règles sanitaires. + LIRE ICI

Pénurie de matériaux: pourquoi ça dure autant?

Un an de délai pour recevoir sa voiture neuve, plus aucun choix pour remplacer sa chaudière, les matériaux de construction devenus impayables… «La crise du Covid a été quelque chose d’unique, donc la reprise est quelque chose d’unique aussi.» Avec cette simple phrase, Bernard Keppenne résume la situation, complexe, de pénurie et de surchauffe, à laquelle la plupart des activités économiques sont confrontées. Une crise de reprise, donc, dont nous ne sommes pas près de sortir. + LIRE ICI

CPAS: les RIS en augmentation

Les comptes 2020 du CPAS sont en boni. Mais pour Geneviève Rolans, il faut tout de même «rester vigilant». + LIRE ICI

2. Monde

Les États-Unis dépassent les 700.000 morts du Covid-19

Plus de 700.000 personnes ont succombé au Covid-19 aux États-Unis depuis le début de la pandémie, selon le comptage de l’université Johns Hopkins vendredi, l’équivalent de la population de la capitale Washington.+ LIRE ICI

Une pilule anti-Covid réduit les hospitalisations

Le laboratoire américain Merck s’apprête à demander le feu vert pour la commercialisation d’une pilule anti-Covid.+ LIRE ICI