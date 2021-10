Bodart comprend les supporters: «Le Standard, c’est leur vie»

Le gardien du Standard est revenu à chaud sur la nouvelle défaite du Standard et les débordements qui ont émaillé la rencontre à Malines.

Une nouvelle fois, Arnaud Bodart a été le seul à sortir un peu la tête hors de l’eau lors de la défaite du Standard vendredi soir à Malines. Le gardien liégeois faisait preuve de lucidité au micro officiel Pro League. «Pourquoi est-on toujours dans la réaction et non dans l’action? Pourquoi commence-t-on la partie comme cela?, s’interroge Bodart. On a joué avec la peur au ventre.»»

Au-delà d’une prestation indigne du club liégeois, le fait marquant a été l’envahissement de terrain de certains fans. Une attitude que ne cautionne pas le dernier rempart des Rouches, bien qu’il la comprenne. «Les supporters montrent leur mécontentement, à juste titre. Avant d’être un joueur, je suis supporter de ce club, c’est normal de ne pas accepter cela. Leur chant ‘‘Tous ensemble’’ est ce qu’on doit appliquer désormais. C’est la seule manière de se sortir de cette situation critique. Je pense qu’on a énormément de chance de faire ce métier. Pour les fans, ils paient leur place, pour la plupart, le Standard, c’est leur vie. Alors, oui, c’est contraire aux règles mais on peut comprendre leur ras-le-bol. Maintenant, il faut arrêter de réfléchir et de parler tactique. On doit se serrer les coudes.»