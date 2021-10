Le Standard n’est pas malade, il est en phase terminale

Dominés, les Rouches ont été noyés, Mbaye Leye est proche du départ et des supporters sont montés sur la pelouse. Intolérable.

Le Standard est en dessous de tout, sur le terrain et en dehors, en raison de certains «supporters». Sur le terrain, il a complètement craqué en moins de vingt minutes (3-0), et Mbaye Leye aura du mal à passer la trêve internationale dans ces conditions. Au cours d’une première période désastreuse, il était même légitime de se demander si certains joueurs sont toujours derrière leur entraîneur, vu le peu d’entrain et de volonté affichés. La recherche d’un nouveau technicien aurait déjà débuté.

En dehors du terrain, c’est-à-dire dans les tribunes, certains supporters ont montré leur peu de respect pour le jeu.

La scène était surréaliste, à la limite de l’acceptable. Juste avant la reprise du match, quatre supporters du Standard, accompagnés de l’agent de liaison du club liégeois (!), sont montés sur le terrain pour s’expliquer avec les joueurs, qui s’échauffaient autour de Renaat Philipaerts avant de reprendre une rencontre très mal embarquée, donc.

L’un d’eux s’en prenait à plusieurs joueurs, dont Bastien, qu’il a carrément pris par le maillot. Gavory fut également secoué. Le ton est monté, même s’il n’y eut pas d’incident, mais la sécurité des joueurs n’était plus tout à fait assurée, ce qui est intolérable.

Les stewards locaux ont fini par faire partir les supporters après un trop long moment, et M. Verboomen a renvoyé tout le monde aux vestiaires, pendant dix minutes, comme le prévoit le règlement.

Au passage, le Standard écopera d’une amende de 25 000€, et il aura des comptes à rendre, de même que son agent de liaison, qui a manifestement autorisé cette intrusion. Quant à la sécurité malinoise, il a eu un temps de retard.

L’arbitre avait déjà interrompu la rencontre quelques minutes, autour de la 20e, en raison d’un jet de balles de tennis sur la pelouse, qui n’était pas sans rappeler ce que les Ultras Storm de Charleroi avaient fait en mars 2011 lors de Charleroi – Standard. Quelques chants pour remercier Bruno Venanzi, pour demander la démission de Mbaye Leye, et certains quittaient la tribune, au bout de trente minutes.

La patience des supporters avait déjà été largement éprouvée depuis le début de la saison, mais le fait de voir les Rouches être menés 3-0 a sérieusement tendu la situation. Ce qui ne peut, toutefois, expliquer ce qui s’est passé.

Le Standard avait débuté son match à l’envers, avec un premier but au bout de quatre minutes, et un repli déjà défaillant, un deuxième à la suite d’un penalty commis par Ngoy sur Schoofs et un troisième où Walsh a pu tranquillement placer sa tête.

Mbaye Leye avait opté pour le 3-4-3, avec le seul Klauss en pointe, mais son milieu a pris l’eau, et toute l’équipe a été débordée. Le passage au 4-3-3, avec la montée de Peeters à la place de Nkounkou, n’a rien changé à l’affaire, et le crédit de Mbaye Leye paraît épuisé.