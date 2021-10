Nicholson avant Courtrai-Charleroi : "Mon KO ? Je ne me souviens de rien"

Quinze jours après son violent KO, Shamar Nicholson est déjà de retour. Déterminé et masqué.

Les stigmates restaient légèrement visibles, jeudi en début d’après-midi lors de notre face-à-face avec Shamar Nicholson dans la salle de presse du Mambourg.

Deux semaines après un violent choc à la tête subi contre le FC Bruges qui l’a rendu brièvement inconscient mais complètement KO, et dix jours après son opération pour une fracture de la pommette, le buteur jamaïcain de Charleroi affiche un visage encore boursouflé. Mais il en faut beaucoup plus pour dégonfler sa détermination. Nicholson (24 ans) est prêt à repartir au combat malgré un black-out qui aurait pu s’avérer plus grave. Son équipe a grandement besoin de lui pour éviter une nouvelle désillusion avant la trêve.

Shamar, petit topo médical. Comment allez-vous?

Bien. J’ai vu le chirurgien mercredi pour une visite de contrôle et tout semble OK. J’ai pu reprendre avec le groupe et je devrai juste jouer pendant quelques semaines avec le masque que l’on m’a fabriqué.

Justement, quelles sont vos sensations avec ce masque? N’est-ce pas trop perturbant?

Franchement non. Il est fait sur mesure et ne gêne pas ma vision.

Vous souvenez-vous de votre choc avec Brandon Mechele?

Oui, grâce aux images que j’ai revues. Sans ça, je ne m’en souvenais pas. C’est un centre de la gauche, je reprends le ballon de la tête avant que le défenseur ne heurte mon visage avec sa tête. C’était presque parfait jusqu’à cet arrêt incroyable du gardien (NDLR : Mignolet). Sans ce contact, j’aurais d’ailleurs pu être présent au deuxième ballon et conclure l’action.

Vous êtes resté inconscient quelques secondes mais, une fois sorti du terrain avec les soigneurs, vous avez souhaité reprendre. Il a fallu insister pour vous emmener à l’hôpital.

Je ne sais pas ce qui s’est passé. Honnêtement, je ne me souviens de rien. Un black-out. C’est d’ailleurs une blessure bizarre et inhabituelle pour un footballeur. On ne parle pas de la cheville ou du genou mais de la tête. Je n’avais jamais connu ça.

Y a-t-il dès lors de l’appréhension au moment de remonter sur le terrain?

C’est la vie, c’est comme ça. Quelle que soit la situation à laquelle vous devez faire face, le plus important reste la façon dont vous réagissez. Je suis heureux que cette blessure ne soit pas plus grave et ne me fasse pas rater un mois ou deux. Je n’ai manqué qu’un match. Je n’ai plus de douleurs et je me sens prêt à jouer.

Cette blessure a marqué un nouveau coup d’arrêt dans votre saison. Vous aviez déjà loupé une partie de la préparation et deux matchs à cause de vos sélections avec la Jamaïque. N’est-ce pas compliqué d’atteindre son meilleur niveau?

Si vous y pensez trop, oui, cela peut vous perturber. Moi, j’ai fait des entraînements supplémentaires avec un coach personnel et je me donne à 100 % pour atteindre un bon niveau de forme, et surtout pour le garder.

Cette saison, vous êtes clairement l’attaquant n°1 du Sporting. C’est un plus pour votre confiance ou cela vous ajoute une pression?

L’année passée, il y avait quatre ou cinq attaquants potentiellement titulaires, cela nous poussait à nous challenger, à travailler dur pour être le n°1. Cette année, il y a moins de concurrence, c’est vrai, mais je ne me dis jamais que je suis relax, que j’ai la garantie de jouer. Je me challenge moi-même pour rester titulaire.

Mentalement, est-ce important de savoir que, dès que vous revenez d’une absence, vous serez à nouveau aligné?

Oui, sauf que si le joueur qui vous remplace pendant votre absence performe, le coach le laissera pour les matchs suivants. C’est pour ça que je ne me repose jamais sur mes acquis. Tout va vite dans le football.

Avez-vous gardé le ballon du match contre le Beerschot?

Bien sûr. Je l’ai fait signer par mes coéquipiers et je l’ai posé dans une vitrine chez moi. C’était mon premier triplé en Belgique.

Quatre buts en sept matchs : satisfait de votre bilan actuel?

Non. J’aurais pu être à… dix, non? J’ai eu de la malchance avec les poteaux et les magnifiques arrêts des gardiens mais c’est le foot.

Huit buts la première saison, dix la deuxième. Quel est votre objectif pour celle-ci?

Hum. Je vais dire peut-être quinze. Je l’espère en tout cas. Et plus encore si possible.

Votre association avec Zaroury fonctionne bien. C’est un joueur imprévisible. Il vous surprend aussi parfois lui-même par ses dribbles et ses courses?

Oui, oui, oui, oui, oui (sic). Au début, c’était difficile d’anticiper (rire). Anass aime dribbler, revenir sur ses pas, feinter, donc je devais être patient et sentir le moment où il allait donner le ballon. Mais désormais, je comprends mieux ce qu’il va faire, où il va aller, comment il va dribbler. Je nous trouve complémentaires.

Dans un passé récent, vous évoquiez les progrès qu’il vous reste à accomplir pour franchir un palier. Notamment la concentration durant 90 minutes. Comment y travaillez-vous?

Il faut toujours garder le même état d’esprit. En général, au début d’un match, vous êtes concentré parce que vous êtes en forme et que vous venez de recevoir les consignes du coach. Puis les minutes passent. Quand vous arrivez vers la 70e ou 75e minute et que tout ne se passe pas comme vous le voulez dans le match, c’est là qu’il faut pouvoir garder la tête froide. Moi par exemple, je regarde le marquoir. Je me dis «Ok, il reste 10-15 minutes. Respire un grand coup, reste concentré sur ce que tu as à faire et ça viendra.» Je n’ai pas besoin d’un coach mental, je peux travailler tout seul là-dessus. Je pars du principe que, si je peux y arriver seul, c’est gratifiant, et je pourrai alors me sortir de situations compliquées par moi-même.