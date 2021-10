Au procès des attentats du 13 novembre, «des témoignages de souffrance et d’humanité»

«Est-ce que tu es mort?»... La voix de Juliette s’étrangle dans un sanglot. Au procès des attentats du 13 novembre 2015 en France, les témoignages de proches des victimes et de rescapés de l’attaque d’un des bars visés ont bouleversé vendredi la cour d’assises.

Ces attentats, les plus sanglants jamais commis en France, ont fait 130 morts et plus de 350 blessés à Paris et à Saint-Denis, en banlieue.

Il faisait doux le soir du 13 novembre 2015, ont rappelé les témoins qui ont défilé à la barre, un temps idéal pour se retrouver en terrasse. Celle de La Belle Equipe, un bar au cœur du Paris populaire, réunissait ce soir-là une soixantaine de personnes. On y fêtait deux anniversaires.

Juliette, 23 ans à l’époque, y venait pour la première fois pour y boire un verre avec Cédric, rencontré peu de temps auparavant sur un site de rencontre. «J’avais un rendez-vous avec un garçon», dit-elle.

Elle se souvient avoir insisté pour être placée en terrasse, pour fumer. Les deux jeunes gens viennent de commander quand Juliette se rappelle avoir été surprise «par des tirs de pétards».

Ce sont des tirs d’armes automatiques. «Mon bras a été touché par une balle, il a valsé», raconte-t-elle. «Sans comprendre ce qui se passait, j’ai voulu qu’on se cache, j’ai attrapé Cédric par la main».

Les balles fusent. Le jeune homme qu’elle ne connaissait pas vraiment tente de la protéger en faisant bouclier de son corps. «Il se fait fusiller à mes côtés», dit-elle en larmes. Un claquement de portière, une voiture qui redémarre, les assaillants filent.

«J’ai posé ma main délicatement sur le torse de Cédric. Je n’avais pas envie d’aggraver ses blessures. Je lui ai demandé à trois reprises: ‘Est-ce que tu es mort?’. Il ne m’a jamais répondu. Je pense que si je n’ai pas réussi à lui demander s’il était en vie, c’est parce que je savais qu’il était déjà décédé», dit la jeune femme dans une salle d’audience muette et bouleversée.

Comme d’autres témoins, Juliette évoquera «la fin de l’insouciance». «J’espère qu’un jour, je retrouverai la Juliette de 23 ans, qui était sur cette terrasse, insouciante et légère», dit-elle le visage rougi, la voix brisée.

Le procès, la plus grande audience criminelle jamais organisée en France, reprendra mardi avec de nouveaux témoignages.