Paris-Roubaix : il y a deux ans, Gilbert entrait un peu plus dans la légende

En avril 2019, Philippe Gilbert remportait son quatrième monument. Retour sur son jour de gloire.

L’Enfer du Nord, la sueur après des heures d’efforts incessants, la poussière collée au visage et visible sous forme de nuages lors de la traversée des secteurs pavés. Paris-Roubaix est un mythe. Cet événement qui décrit l’essence même du dépassement de soi, de la lutte contre le destin et les circonstances de course, a une place à part dans le cœur des coureurs. Quand on a l’appétit d’un champion, il est impossible de ne pas rêver de l’épreuve nordiste.

À l’aube de la saison 2019, voir Philippe Gilbert espérer remporter un quatrième monument du cyclisme (après le Tour de Lombardie en 2009 et 2010, Liège-Bastogne-Liège en 2011 et le Tour des Flandres en 2016) est tout à fait conforme à un coureur de sa trempe. C’est d’ailleurs pour cela qu’il a décidé de lier sa destinée à Deceuninck-Quick Step en 2017. «Cela faisait de nombreuses années que j’essayais d’attirer Phil au sein de mon équipe, commente Patrick Lefevere. Un jour, il m’a contacté en me disant: ‘‘Si je veux remporter les monuments qui me manquent, j’ai besoin d’une équipe de classiques pour le faire, Deceuninck est la meilleure pour cela’’. Forcément, j’étais flatté et on s’est tout de suite entendu pour qu’il nous rejoigne. Le choix s’est avéré judicieux puisqu’il s’est adjugé le Ronde et Roubaix.»

Ce matin-là, dans les rues de Compiègne, les principales têtes d’affiche se succèdent sur le podium. Au moment de saluer Deceuninck-Quick Step, référence ultime sur les classiques flandriennes, le public acclame chaleureusement Gilbert, l’un des candidats. Le Remoucastrien a le regard fermé. Le même que celui d’un lion prêt à entrer dans l’arène et à se battre pour sa proie : un pavé d’une quinzaine de kilos apposé sur un socle. Comme s’il savait que ce dimanche 14 avril 2019 allait lui permettre d’entrer encore plus dans la légende. «Philippe était stressé mais tout en étant confiant, souligne Florian Sénéchal. Il m’a donné les instructions à suivre et comment on allait courir durant la journée. On avait trois cartes à jouer ce jour-là : Yves Lampaert, Zdenek Stybar et Philippe Gilbert. Kasper Asgreen, qui venait de se classer deuxième du Tour des Flandres, et moi-même pouvions aussi saisir une opportunité, mais notre mission première était de protéger nos trois leaders.»

Dans la grisaille menant le peloton de l’Oise au Nord, l’agitation et la nervosité habitent le peloton et ses 175 participants. C’est dire si cette 117e édition semble ouverte comme jamais. Aucun coureur ne possède le statut d’épouvantail mais nombreux rêvent de succéder à Peter Sagan, enfin lauréat en 2018, après des années de poisse sur les pavés. Les chutes s’enchaînent, la course s’anime. Pas le moindre doute: comme à l’accoutumée, la science du placement et la réussite seront capitales pour l’emporter. Le rythme imposé durant la première partie de la course fait des dégâts et oblige plusieurs participants à prendre des risques et donc de partir à la faute. Ils sont alors plusieurs à prématurément jeter l’éponge après être tombés sur les chemins de campagne, chers à cette épreuve. De nombreuses tentatives ont lieu à l’avant de la course sans qu’elles ne concernent toutefois les candidats au sacre.

«Je ne le voyais pas»

La trouée d’Arenberg est à Paris-Roubaix ce que la tomate est à la pizza ou le riz à la paella. Lorsqu’on aperçoit au loin cette drève des Boules d’Hérin, de son vrai nom, les férus de l’Enfer du Nord savent que la course entre dans sa phase décisive lorsque le peloton foulera ce tronçon pavé de 2,3 kilomètres. «Ce n’est pas à Arenberg qu’on gagne, mais on peut perdre tout espoir de victoire.» Ils ne sont pas rares à prononcer cette phrase lorsque les observateurs et les acteurs doivent décrire cette course.

Discret et bien calé dans les roues, Gilbert décide de ne pas entamer la grande bagarre, tandis que Wout van Aert n’a d’autre choix que de consentir un effort surhumain pour revenir à l’avant après un ennui mécanique. «Philippe me disait de rester à l’avant mais je ne le voyais pas trop, je m’inquiétais un petit peu, mais avec lui, connaissant son expérience, faut-il réellement s’inquiéter?, sourit Sénéchal. Je me disais: ‘‘Ah mince, Phil n’est peut-être pas bien…’’ La suite a prouvé le contraire.»

Et pour cause: dans la phase décisive de la course, un trio de fuyards se forme à l’avant. Sont présents : Nils Politt, toujours reconnaissable par sa dentition prononcée, Rudiger Selig, lieutenant de Sagan et surtout Philippe Gilbert et ses liserés de champion du monde sur sa tunique bleue de Quick Step. Les trois hommes seront rejoints un peu plus tard par un quatuor d’ogres : Peter Sagan, Sep Vanmarcke, Yves Lampaert et un épatant Wout van Aert. «Comme chaque année, je nourrissais de grands espoirs au départ car nous avions l’équipe pour gagner à nouveau, insiste Lefevere. Il y avait deux coureurs de l’équipe à l’avant, on savait qu’on possédait un avantage de poids mais qu’il ne fallait pas se laisser surprendre. La journée a été parfaite.»

Conscient d’avoir une occasion en or de dompter l’enfer, Gilbert décide alors de tenter sa chance à 23 kilomètres de l’arrivée. Une tentative qui met définitivement fin aux espoirs de van Aert. On se rapproche alors du Carrefour de l’Arbre, ce célèbre secteur souvent crucial. Cette édition 2019 ne déroge pas à la règle puisque le puncheur wallon, encore lui, tente une offensive, contrée ensuite par l’impressionnant Politt. Les deux hommes se retrouvent seuls en tête de la course et comprennent rapidement qu’ils vont se disputer la victoire dans le Vélodrome André Pétrieux. «Quand vous voyez dans votre roue qu’il s’agit bien du grand Philippe Gilbert, évidemment vous vous dites que vos chances sont compromises car il est capable d’envisager tous les scénarios, relate l’Allemand. Aucun coureur ne connaît mieux la course que lui. Mais à cet instant, je me dis: ‘‘Ne pense surtout pas à une issue négative, fais en sorte d’assurer ta deuxième place dans un premier temps, puis on verra’’. Je voulais continuer à croire en l’impossible. J’étais très nerveux alors que lui était d’une sérénité déstabilisante.»

Franche accolade avec Lefevere

Vient alors ce moment tant attendu: l’arrivée des soldats dans l’arène sous la clameur des spectateurs. La tension est à son paroxysme. «Ce tour et demi du vélodrome semblait tellement long, le stress était énorme. D’un côté, je savais que Phil avait une énorme confiance en lui mais de l’autre, je savais aussi que Politt était un adepte de la piste», se souvient Lefevere, alors situé près du grand écran au milieu de la pelouse.

Roue dans roue, yeux dans les yeux, les deux hommes attendent le moindre mouvement de l’autre pour lancer le sprint. Celui-ci est finalement lancé par le champion du monde 2012 à un peu plus de cent mètres de la ligne. Et le rêve devient réalité : Philippe Gilbert remporte Paris-Roubaix pour la première fois de sa carrière. Il devient aussi le sixième coureur wallon vainqueur après Felix Sellier (1925), Charles Meunier (1929), Émile Masson (1939), Pino Cerami (1960) et Emiel Daems (1963) bien que certains ne considèrent pas toujours ce dernier comme un Wallon.

Exténué et ému, «Phil» se retrouve sur la pelouse dans les bras de ses coéquipiers puis dans ceux de Lefevere. Une accolade franche et poignante qui célébrait l’union sacrée entre deux entités du cyclisme belge. «Des gens avaient des doutes quant au retour au premier plan de Philippe. Ensemble, on a rendu l’impossible possible», assure le manager général de Deceuninck-Quick Step. «C’était un moment chargé d’émotion.»

«Cette victoire était méritée pour le grand champion qu’il est, reconnaît Politt. Bien sûr que la déception était immense pour moi mais j’ai été battu par plus fort. Je n’oublierai jamais ce moment. Phil est venu vers moi pour me féliciter pour ma course et m’a adressé de jolis mots après l’arrivée. C’est un vrai champion.»

«Un smoking à la hauteur de son talent»

Le pavé, sorti des entrailles de la terre, est alors remis dans les mains de Gilbert, qui soulève fièrement cette distinction vers le ciel sous les yeux de sa dulcinée, Bettina Pesce. Il est alors temps de fêter cet exploit monumental. «Je me souviens que c’était une belle fête, assure Sénéchal. On a bien mangé et bu du bon vin (rires). Phil méritait cela, ce qu’il a fait dans l’histoire du vélo est époustouflant. C’est un modèle pour les jeunes générations. Grand coup de chapeau à lui pour sa carrière mais elle n’est pas terminée.»

Mine de rien, il est devenu le sixième coureur vainqueur de quatre monuments du cyclisme. Avant lui, seuls Sean Kelly, Alfred De Bruyne, Louison Bobet, Germain Derycke et Hennie Kuiper ont réussi pareil exploit. Quant à Eddy Merckx, Roger De Vlaeminck et Rik Van Looy, ils ont remporté les cinq mythes.

«Après la course, je suis rentré chez moi avant de revenir à la fête de l’équipe tous ensemble. Je voulais enfiler mon smoking avec mon nœud papillon rouge, en hommage à la prestation de Philippe, raconte Lefevere. Je lui ai dit: ‘‘Je me suis habillé avec une tenue à la hauteur de ton talent’’. Notre relation restera toujours spéciale.»

Ce dimanche, plus qu’un désir de doublé sur les pavés du Nord, le Remoucastrien paradera avec le dossard n°1 sur le dos, avec le maillot Lotto-Soudal cette fois. Si les spécialistes ne le placent pas sur la liste des candidats à la victoire, assez logiquement compte tenu de ses performances cette saison, Lefevere n’ose pas s’avancer. «Je veux gagner avec mon équipe mais Gilbert sera toujours une menace. Je n’ose jamais me prononcer lorsqu’on parle d’un tel talent. De plus, il a à cœur de se montrer après sa non-sélection pour les Mondiaux.»

Certes, à moins d’un miracle ou d’un nouveau jour de gloire, Gilbert ne remportera jamais Milan-Sanremo, le seul monument qui manque à son palmarès. Mais avant d’accrocher le vélo au clou, le fer de lance du cyclisme wallon a encore de belles choses à apporter à une profession qui ne cesse de saluer son ancrage, sa science et son professionnalisme.