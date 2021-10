REPORTAGE | Paris-Roubaix: l’Enfer est si proche

Parcourir quelques kilomètres suffit pour se retrouver sur les secteurs mythiques de Paris-Roubaix. On y est allé en cette fin de semaine pour voir les pavés de l’Enfer du Nord de plus près. Mon Dieu!

Le Paris-Roubaix version 2021, c’est l’Enfer qui se retrouve à nouveau au paradis! Après deux années blanches, après une absence au calendrier de plus de 900 jours, la classique nordiste est attendue avec une incommensurable impatience.

Ce dimanche, elle fera son retour. Dans une configuration inédite! Début octobre, près de six mois après la période à laquelle elle se déroule d’habitude. Si la pandémie n’a fait du bien à aucune course cycliste, elle a encore été bien moins tendre avec Paris-Roubaix qui, en 2020, a été reporté puis annulé et qui, cette année, a connu un second report en avril mais heureusement pas une seconde annulation. Ce 3 octobre, ce sera la bonne, c’est sûr! Et on a pu s’en apercevoir en cette fin de semaine. Ça grouillait sur les mythiques secteurs pavés de la Reine des classiques.

«Même pas en voiture!»

On est jeudi. Tout indique que Paris-Roubaix est sur les bons rails et sur les… mauvais pavés. Les chemins de pierre paraissent plus que jamais piégeux: par endroits très secs, humides voire boueux à d’autres. «Si ça reste dans cet état, le peloton ne sera pas sur quel pied danser, note Gaëtan, cyclo du coin, le maillot de Xellis-Roubaix sur le dos, l’équipe de notre Athois Max Picoux. Mais comme on annonce de la pluie aussi bien vendredi que samedi, ça sera partout pareil: une patinoire de boue. Bienheureux ceux qui resteront sur leur vélo. Déjà moi, ici j’ai dû mettre les deux pieds à terre», précise notre interlocuteur à la sortie du secteur de Camphin-en-Pévèle.

Un peu plus loin, les camping-cars fleurissent déjà les bas-côtés. Leurs occupants regardent les agriculteurs évacuer des champs les premières récoltes de betteraves. «Ça promet un pavé bien glissant, s’exclame Ludwig, un Allemand qui porte un t-shirt de Johan Degenkolb, vainqueur à Roubaix en 2015. C’est déjà la treizième fois que je viens, la première en automne, il fait un peu plus frais, plus humide et légèrement plus venteux. Moi, ça ne me dérange pas, je suis bien au chaud dans mon véhicule. Mais pour les coureurs, ça changera sans doute tout. La physionomie de la course sera tout autre. Je crois qu’en cas de pluie, avec le travail agricole qui bat son plein, ça peut devenir un vrai enfer!»

Juste à côté, Bernard, un habitant du coin, ne peut s’empêcher de commenter après nous avoir demandé de traduire les propos du fan allemand: «Les fermiers ne vont pas s’arrêter de travailler pour Paris-Roubaix, même si chacun ici respecte ces pavés qui font la fierté du coin. Moi, ces carrières, je ne les emprunte même pas en voiture… Même pas à du 15 à l’heure! Alors, à vélo! Ce qui me plaît, c’est plus regarder ces passionnés de cyclisme qui sont arrivés dès dimanche soir avec leur camping-car. Des mecs de Hollande m’ont dit qu’ils avaient passé toute la semaine dernière à Louvain pour le Mondial. Ils enchaînent avec Roubaix. Ils sont là depuis cinq jours. Ça m’étonnera toujours! J’adore aussi ces cyclos qui se prennent pour des vrais, venant se frotter aux pros en reconnaissance. Cela me fait marrer quand ils se font engueuler par les directeurs sportifs.»

«S’il pouvait être belge»

Cette année, ces amateurs ne courent toutefois pas les pavés. Pourtant, le jeudi précédant la course, c’est bien une des deux journées consacrées à la prise de température des secteurs par les équipes. Le village de Camphin-en-Pévèle est un lieu stratégique. Après les pavés portant son nom, il ne faut pas faire 1 km pour se lancer dans le Carrefour de l’Arbre qui mène à Gruson. À l’entrée d’un secteur qui serpente entre les maisons avant d’être à découvert avec ce virage à angle droit et ce faux plat menant au resto L’Arbre, Hervé guette l’arrivée de coureurs avec son petit-fils Joachim. «Je suis étonné, les pavés sont bien secs ici mais c’est l’effet du vent qui veut ça! Je suis allé voir d’autres secteurs, c’est la gadoue… On a appris que les Jumbo et les Alpecin reconnaissaient le parcours aujourd’hui. Il veut voir van Aert et van der Poel. Il les adore!»

Quand on leur signale que les meilleurs ennemis ne sillonneront pas la fin de parcours ce jeudi mais le lendemain, la déception est grande mais se dissipe quand le petit-fils croit reconnaître le quatrième des derniers Mondiaux… «Papy, il y a un Trek. C’est Stuyven… Allez Jasper!», hurle Joachim. «Il est fou de vélo, confie son grand-père. On a beau avoir le champion du monde, s’il pouvait être belge pour supporter les van Aert, Evenepoel, Lampaert, Gilbert, ce serait le bonheur.» Il est bien, ce petit Joachim!