Braine-le-Comte: le bassin de natation rouvre ce samedi 2 octobre

Sportoase avait retardé sa réouverture à la suite de réparations urgentes à effectuer.

Les nageurs de Braine-le-Comte et des communes environnantes qui trépignaient d'impatience à l'idée de s'enfiler à nouveau des longueurs de bassin peuvent souffler: le bassin de natation du centre aquatique de Braine-le-Comte rouvre ses portes dès ce samedi 2 octobre.

La fermeture du bassin s'est prolongée durant un mois, dans la foulée de son entretien annuel qui s'est déroulé du 31 août au 5 septembre. Lors des opérations, des carreaux décollés avaient été repérés, ce qui pouvait potentiellement s'avérer dangereux pour les nageurs et endommager le bassin à terme. Les exploitants ont préféré jouer la sécurité et fermer le bassin jusqu'à sa réparation.

Il y a une dizaine de jours, l'exploitant Sportoase donnait un délai assez approximatif quant à la réouverture, en raison de la pénurie de matériaux et de la difficulté à s'approvisionner en carrelage, et tablait sur la première quinzaine d'octobre. Les travaux ont donc pu être mené à bien plus vite qu'espéré puisque le bassin sera accessible dès le début de ce mois.

A noter que la validité des abonnements et des cartes 10 séances ont été prolongés de 3 à 6 semaines.