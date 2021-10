Le débrief du jour: enquête sur le malaise d’une élève | Les Diables de la Nation League | Réouverture des discothèques

Le décès d’une élève atteinte du Covid fera l’objet d’une enquête, Roberto Martinez a dévoilé les Diables qui joueront la Nation League, pas mal de changement ce 1er octobre dont la réouverture des discothèques: ce qui a fait l’actualité ce vendredi.

1. Enquête sur le décès d’une élève après un malaise

Lundi, Maïssa décédait quelques heures après avoir fait un malaise lors d’un cours de gymnastiques à l’école Virgo Plus à Vilvorde. La jeune fille avait contracté le coronavirus. Le parquet de Hal-Vilvorde a ouvert une enquête pour faire toute la lumière sur les circonstances de sa mort.

2. Nations League: De Ketelaere, mais pas Mertens, Praet ni Doku

C’est ce vendredi midi que le sélectionneur dévoilait sa liste des 24 pour la demi-finale du 7 octobre contre la France et, on l’espère, la finale du dimanche 10 octobre. De Ketelaere, Lukebakio et Saelemaekers en font partie.

3. Réouverture des discothèques parmi les nouveautés d’octobre

Ce 1er octobre, les discothèques peuvent rouvrir leurs portes, à condition d’utiliser le CST et d’assurer une qualité de l’air et une ventilation suffisantes. Il sera à nouveau permis de danser dans les cafés.

4. Décès d’un agriculteur par électrocution

Un agriculteur, qui travaillait dans son champ à Lens, dans le Hainaut, a perdu la vie, électrocuté, vendredi matin.

5. Impressionnant accident avec une grue

Ce vendredi vers 12 h 15, une grue a percuté la façade de la maison située au 127 de la rue Jean de Seraing, à Seraing.

