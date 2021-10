Basse-Sambre

Une collecte sélective de saison va être organisée.

Situé rue Odon Godart, à Farciennes, le recyparc couvre le territoire de Farciennes mais aussi d’Aiseau-Presles et de Châtelet.

L’équipe met en place, dans les jours qui viennent, une collecte sélective de circonstance: il recueillera les bâches agricoles, issues des exploitations de la zone. L’opération aura lieu du 11 au 15 octobre, la collecte sera assurée de 8 heures à midi le lundi, et de 8 heures à 10 heures, du mardi au vendredi. Les bâches ne seront acceptées que si elles sont déposées en étant brossées, exemptes de tout déchet et non ficelées.