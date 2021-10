Covid: les 16 centres de vaccination wallons resteront ouverts jusqu’au 31 décembre

Les 16 centres de vaccination actuellement déployés en Wallonie resteront ouverts jusqu’au 31 décembre prochain afin, notamment, d’administrer une 3e dose de vaccin aux plus de 65 ans.

A partir de mardi, ces centres passeront par ailleurs de 2 à 5 jours d’ouverture par semaine jusqu’au 20 novembre. Un 6e jour d’ouverture pourra être envisagé, «tout comme des aménagements, voire des déménagements de sites», annonce vendredi la ministre régionale de la Santé, Christie Morreale.

Un centre supplémentaire de vaccination rouvrira également dans la région du Sud-Luxembourg. Ce dernier sera accessible pendant 5 jours par semaine et pourra compter sur une capacité de 2.500 vaccinations hebdomadaires.

En outre, 5 nouvelles antennes mobiles de vaccination seront déployées pour assurer une bonne couverture sur le territoire wallon et renforcer les localités où le taux de vaccination peut encore augmenter. Pour chacune de ces futures antennes, une équipe mobile sera présente pendant une semaine et reviendra au même endroit 3 semaines plus tard pour les secondes doses. L’antenne de Verviers, qui vient de terminer son premier passage, sera également prolongée.