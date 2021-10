Jobs étudiants: gare au dépassement

C’est l’un des effets de la sortie de crise: les jeunes devront de nouveau comptabiliser leurs heures de travail étudiant.

Depuis ce 1er octobre, il y a du neuf pour le travail étudiant. Les jeunes qui ont un job devront à nouveau comptabiliser leurs heures de boulot. Il s’agit, en réalité, moins d’une nouveauté que d’un retour à la normale.

Chaque année, un jeune qui travaille sous contrat d’occupation d’étudiant dispose en effet d’un quota de 475 heures, qu’il peut répartir librement sur toute l’année civile. «Ces heures ne sont pas assujetties aux cotisations ordinaires de sécurité sociale, ce qui est avantageux pour le jeune comme pour l’employeur. Mais quand ce nombre d’heures est dépassé, on retrouve un assujettissement tout à fait ordinaire », affirme Catherine Legardien, legal expert chez Partena Professional.

Exception Covid

Durant la crise, cette limitation du travail étudiant avait néanmoins été suspendue. «En 2020, il a été décidé de neutraliser ce contingent de 475 heures soit pour tous les secteurs, soit pour certains secteurs comme celui des soins de santé ou de l’enseignement.» Ce qui signifie, concrètement, que le compteur était mis sur pause. L’étudiant pouvait alors travailler librement, sans restriction.

« Si on se concentre sur 2021, au 1er trimestre, cette neutralisation était en vigueur uniquement pour les étudiants actifs dans les secteurs des soins de santé et de l’enseignement. Même chose pour le 2e trimestre si ce n’est qu’on a étendu la notion de secteur de soins aux centres de vaccination, détaille notre interlocutrice. Et à partir du 3e trimestre, de juillet à septembre, cette neutralisation valait pour toutes les occupations en tant qu’étudiant, quel que soit le secteur d’activité, donc aussi bien les soins de santé que la grande distribution par exemple.»

Cette mesure n’a cependant pas été prolongée. Dorénavant, et jusqu’à la fin de l’année, toute heure prestée en tant qu’étudiant viendra donc en déduction du quota de 475 heures.

Retour du décompte

Les jeunes doivent de nouveau être attentifs à ce quota. Un conseil ? «L’étudiant peut se connecter à l’application en ligne student@work pour tenir sa comptabilité.» Une façon d’éviter les mauvaises surprises puisque l’application permet de vérifier le décompte de ses heures ainsi que les périodes de travail prévues.

Cette gestion est d’autant plus importante qu’un dépassement entraîne une perte des allocations familiales pour les jeunes de plus de 18 ans. En Flandre et en Wallonie, l’étudiant ne peut travailler plus de 475 heures par an, contre 240 heures par trimestre à Bruxelles. En Communauté germanophone par contre, le contrat étudiant ne comprend aucune limitation.

Notons enfin qu’au 1er janvier 2022, les compteurs seront évidemment remis à zéro.