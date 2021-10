Covid: ce qu’il faut savoir en Belgique et dans le monde ce vendredi 1er octobre

Coronavirus: on fait le point sur ce qui a fait l’actu, en Belgique et dans le monde, ce vendredi 1er octobre 2021.

Bilan pour la Belgique: stabilisation du nombre de cas et d'hospitalisations, les décès en hausse La situation épidémiologique semble se stabiliser: en termes de nouvelles contaminations (-8%) et d'hospitalisations (-2%). Seule une légère augmentation du nombre de décès vient ternir le tableau, avec 8,6 personnes décédées en moyenne par jour pour seulement 6,1 décès pour la période de référence précédente. Nouvel arrêté en province de Liège jusque fin octobre Le gouverneur Hervé Jamar a pris un nouvel arrêté, qui court jusqu'au 31 octobre prochain. Ce qu'il dit? Il prolonge pour l'essentiel les mesures prises dans le dernier arrêté. 15,7 millions d'euros pour soutenir le secteur culturel Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a décidé de mobiliser quelque 15,7 millions d'euros pour apporter une aide sur le long terme au secteur culturel, durement affecté par la crise sanitaire. Une attention particulière sera accordée à la dépendance aux recettes de billetterie.

Belgique

Réouverture des boîtes de nuit

Dès ce vendredi minuit - et après un an et demi d’attente - les établissements de la nuit vont pouvoir rouvrir leurs portes aux fêtards qui peuvent à nouveau se trémousser sur les pistes de danse des boîtes de nuit du pays.

«La vaccination obligatoire du personnel soignant aurait dû intervenir en même temps que le Covid Safe Ticket dans les maisons de repos»

En plus de Covid Safe Ticket, le secrétaire général de la Femarbel plaide pour la vaccination obligatoire des soignants en maison de repos. Selon lui, viser les visiteurs avec le Covid Safe Ticket d’une part et ne pas instaurer la vaccination obligatoire pour le personnel soignant est incohérent.

Steven Van Gucht: «Les écoles ne semblent pas être un catalyseur de l’épidémie»

Aucun indice ne semble donc montrer que les écoles sont un catalyseur de la pandémie, selon le virologue, même s’il faudra être prudent à la suite de l’assouplissement des règles de quarantaine pour les élèves de moins de 12 ans.

Unia: «Les droits des seniors en maison de repos n’ont pas été assez respectés durant la pandémie»

Les résultats de cette étude sociologique et juridique pointent du doigt la trop grande marge de manœuvre laissée aux maisons de repos, qui face à la gravité de la situation, la peur et le manque de moyen et de personnel, ont édicté des mesures trop strictes.

Louvain-la-Neuve: la mise en œuvre difficile du Covid Safe Ticket

La direction du complexe sportif de Blocry s’attend à des difficultés pour la mise en œuvre du Covid Safe Ticket lors des jours d’affluence.

«Retour sur un virus non essentiel», l’exposition mouscronnoise sur le Covid

Le Centre culturel de Mouscron propose son exposition «Retour sur un virus non essentiel» autour de cette période «extra» ordinaire.

Monde

Ski: remontées mécaniques sans pass sanitaire en France, si…

Les remontées mécaniques seront bien ouvertes cet hiver dans les stations françaises de ski. Mieux: vu la situation actuelle face au Covid et si celle-ci continue de s’améliorer, le pass sanitaire ne sera pas requis.

Covid: 4e record consécutif de morts en Russie, les cas en hausse

Pour le quatrième jour d’affilée, le pays a enregistré un record de décès quotidiens avec 887 morts liées au virus lors des dernières 24 heures, selon le bilan publié par le gouvernement.La veille, on avait enregistré 867 décès.

Covid: l’Australie rouvrira ses frontières «dans les semaines à venir» après 18 mois de fermeture

Le 20 mars de l’année dernière, l’Australie avait introduit certaines des restrictions frontalières les plus strictes au monde en réponse à la pandémie de coronavirus. L’Australie pourra commencer à rouvrir ses frontières le mois prochain.

