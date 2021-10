La Flandre ne permet pas à ses communes d’élargir l’usage du Covid Safe Ticket

Il n’y a par contre pas eu encore de décision sur une éventuelle obligation du Covid Safe Ticket dans les institutions de soins.

Le gouvernement flamand a décidé vendredi de ne pas ouvrir aux villes et communes du nord du pays la possibilité d’utiliser plus largement le Covid Safe Ticket, déjà prévu pour les discothèques et les grands événements. On attendait pourtant de la Flandre qu’elle décide d’une sorte de «barrière de vaccination», les communes ayant un taux de vaccination plus bas étant alors habilitées à introduire un Covid Safe Ticket pour d’autres secteurs ou événements sur leur territoire.

Mais le gouvernement flamand n’a finalement pas suivi cette voie, et a décidé de ne pas ouvrir cette possibilité aux bourgmestres. Au cabinet du ministre flamand de l’Administration intérieure Bart Somers (Open Vld), on affirme qu’il n’y a de toute manière «que quatre communes sous la barrière des 80%» (si l’on ne tient compte que de la population de 18 ans et plus, NDLR). Donc, «pas besoin d’une société de passe», ajoute le ministre sur Twitter.

Il n’y a pas eu encore de décision sur une éventuelle obligation du Covid Safe Ticket dans les institutions de soins. La décision devrait tomber plus tard dans la journée, ou en cours de week-end.