Nouvelle éco-crèche à Laeken: 56 enfants y mangeront bio dans des langes biodégradables

La Ville de Bruxelles inaugure une nouvelle éco-crèche. Dédiée à Marie Popelin, elle postule 3 objectifs: zéro déchet, zéro plastique et une alimentation 100% bio.

La Ville de Bruxelles inaugure ce vendredi 1er octobre sa nouvelle éco-crèche Marie Popelin, rue Léopold 1er à Laeken. Il s’agit d’un changement d’adresse de la crèche Léopold 1er, rebaptisée pour l’occasion.

La Ville assure que «les enfants y bénéficieront d’un environnement éco-responsable, d’une nourriture bio, locale et de saison. Tout ça dans un nouveau bâtiment passif qui permettra d’accueillir 14 bambins en plus». 56 enfants sont attendus dès le lundi 4 octobre.

Objectif avoué: zéro déchet, zéro plastique et une alimentation 100% bio et équilibrée. Grâce notament à du lait en poudre 100% bio, l’alimentation 100% bio des Cuisines Bruxelloises, une vaisselle durable et réutilisable et des langes écologiques/biodégradables ou lavables.

Le Bourgmestre Cloe et l’échevin Pinxteren ont rendu visite au personnel. Ville de Bruxelles

Construit dans le cadre du contrat de quartier Bockstael, le nouveau bâtiment passif prévoit aussi une grande salle de psychomotricité et un espace extérieur. Coût: 4 millions d’euros, dont plus d’un tiers à charge de la Ville. Le reste est réparti entre la Région et les Contrats de Quartier.

Vous aurez noté que la nouvelle éco-crèche porte le nom d’une grande féministe belge. Marie Popelin a enseigné à Laeken et en 1882, devenait la directrice de l’École moyenne de Laeken.

La Ville de Bruxelles compte 46 milieux d’accueil (crèches, pré gardiennats, haltes-accueil et co-accueils) organisés par la Ville. Depuis plusieurs années, la Ville de Bruxelles opère leur transition en éco-crèche. L’éco-crèche Marie Popelin est la 16e. Cela représente 708 enfants, soit 42% du volume des places. L’objectif est d’atteindre 100% d’ici 2023.