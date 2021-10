Pluie et vent ce week-end: double avertissement de l'IRM

Samedi, le temps restera sec sur de nombreuses régions jusqu’en fin d’après-midi ou en soirée avant l’apparition de la pluie et du vent.

Le premier week-end d’octobre 2021 ne sera des meilleurs côté ciel. Samedi, le temps restera sec sur de nombreuses régions avant l’arrivée, dans un premier temps, de faibles pluies sur la moitié ouest. Les maxima se situeront entre 14 et 17 degrés. Le vent faible de sud-sud-ouest se renforcera rapidement pour devenir assez fort en fin d’après-midi, annonce l’IRM.

La nuit de samedi à dimanche, une zone de pluie arrivera sur notre pays et pourra générer de fortes précipitations par moments, d’après l’IRM. En certaines régions, les quantités de pluie tombées seront assez importantes sur un cours laps de temps. Le vent sera d’abord assez fort, fort à la mer, de secteur sud avec des rafales de 70 à localement 90 km/h.

Et dimanche? Le ciel sera d’abord encore chargé avec encore pas mal de pluie dans certaines régions. En cours de journée, la zone de précipitations s’évacuera finalement par l’est où les précipitations pourraient d’ailleurs adopter un caractère d’averses et être éventuellement ponctuées de coups de tonnerre. Les maxima se situeront entre 13 et 18 degrés. Le vent sera d’abord encore assez fort à fort de secteur sud dans l’est du pays avec des rafales de 70 à localement 90 km/h.

Face à ces prévisions, l’IRM a lancé deux avertissements jaunes sur l’ensemble du pays. Un pour le vent entre samedi 21h et dimanche 22h, et un autre pour la pluie entre samedi 19h et dimanche 20h. «Sur l’ensemble de l’épisode, entre vendredi et dimanche après-midi, nous attendons les cumuls en précipitations suivants, exprimés en mm ou l/m², sachant que localement, ils pourront être un peu plus élevés: Flandre Occidentale: 20-40; Flandre Orientale: 30-50; Hainaut: 30-50; Brabants Flamand et Wallon: 20-50; Anvers: 20-45; Namur: 15-40; Luxembourg: 10-30; Limbourg: 5-30; Liège: 5-20», peut-on lire sur le site de l’IRM.