Ski: remontées mécaniques sans pass sanitaire en France, si…

Les remontées mécaniques seront bien ouvertes cet hiver dans les stations françaises de ski. Mieux: vu la situation actuelle face au Covid et si celle-ci continue de s'améliorer, le pass sanitaire ne sera pas requis.

L’annonce a été faite, hier, par le secrétaire d’État français au tourisme, Jean-Baptiste Lemoyne, en clôture du congrès des domaines skiables de France, annonce le média France Bleu.

La confirmation de l’ouverture des remontées mécaniques, qui étaient restées fermées l’an dernier, permet à tout un secteur de respirer et de retrouver le sourire.

«Ce que nous attendions le plus, c’était un engagement sur le fait que les remontées ouvriraient bien l’hiver prochain, c’est ce qui nous tenait, à nous, et à tous les amoureux du ski le plus à cœur», s’est félicité Laurent Reynaud, le délégué général de Domaines skiables de France.

La situation sanitaire en France s’améliore actuellement, ce qui devrait permettre également de se passer de pass sanitaire pour les férus de sport d’hiver.

Si jamais celui-ci devait malgré tout être imposé en montagne, les responsables des domaines skiables attendent du gouvernement souplesse et simplicité. «On aimerait plutôt un contrôle par échantillonnage qui permettrait d’avoir un système relativement fluide et pas trop contraignant pour les clients», explique Olivier Simonin, directeur des remontées mécaniques à Val d’Isère.

Un projet de loi de vigilance sanitaire donnera plus de détails mi-octobre sur un éventuel retour du pass sanitaire pour glisser sur la neige en utilisant les remontées mécaniques.