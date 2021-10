Dix articles pour nos abonnés à ne pas manquer ce vendredi

Le gouvernement fédéral prête un milliard à la Région wallonne; le retour du FIFF à Namur; un projet de réduction de la TVA sur les soutiens-gorge adaptés… voici 10 articles pour nos abonnés à ne pas manquer ce vendredi 1er octobre 2021.

1. 1,2 milliard du fédéral prêté à la Région wallonne

Le fédéral a confirmé un prêt de 1,2 milliard d’euros à la Région wallonne, pour l’aider à faire face aux investissements colossaux qui découlent des inondations de juillet.

+ LIRE ICI | Le fédéral ne donnera pas, mais prêtera à la Wallonie

2. La fin de soirée de Xavier Van Dam, entre carte orange et poudre brunâtre

En fin de soirée, Van Dam a été surpris en train de sniffer de la poudre. Il a aussi oublié sa carte bancaire.

+ LIRE ICI | La fin de soirée de Xavier Van Dam, entre carte orange et poudre brunâtre

3. Evacuation: s’inspirer de l’exemple des scouts?

En province de Luxembourg, l’évacuation des camps de jeunesse a été une réussite: en quelques heures, 10 000 jeunes ont pu être évacués et mis à l’abri. Une procédure bien huilée sur laquelle s’inspirer?

+ LIRE ICI | Évacuation: s’inspirer de l’exemple des scouts?

4. Réduire la TVA sur les soutiens-gorge adaptés

Le PS souhaite réduire la TVA de 21 à 6% sur les soutiens-gorge et maillots de bain adaptés aux prothèses mammaires pour les femmes touchées par le cancer du sein.

+ LIRE ICI | Réduire la TVA sur les soutiens-gorge adaptés

5. Le FIFF et son chapiteau de retour à Namur

Le Festival International du Film Francophone s’installe à nouveau dans le centre de Namur du 1er au 8 octobre

+ LIRE ICI | Le FIFF et son chapiteau de retour à Namur

6. La ruée dans les recyparcs: «C’est la folie»

Juste avant le lancement de la collecte des PMC à domicile, les parcs à conteneurs de la province sont pris d’assaut, depuis quelques jours.

+ LIRE ICI | La ruée dans les recyparcs: «C’est la folie»

7. «Retour sur un virus non essentiel», l’expo mouscronnoise sur le Covid

Le Centre culturel de Mouscron propose son exposition «Retour sur un virus non essentiel» autour de cette période «extra» ordinaire qui nous a chamboulés, dérangés, bouleversés, retournés, questionnés…

+ LIRE ICI | « Retour sur un virus non essentiel », l’exposition mouscronnoise sur le Covid

8. Réouverture des discothèques: danser à nouveau sous les boules à facettes

Après un an et demi d’absence, les gérants de boîtes de nuit rallument les lumières du dancefloor et font à nouveau tourner les boules à facettes ce vendredi soir. Ils exultent!

+ LIRE ICI | Province de Namur : danser à nouveau sous les boules à facettes

9. Paris-Roubaix dans la boue

Trente mois après sa victoire à Paris-Roubaix, Philippe Gilbert est revenu ce jeudi sur les pavés de l’Enfer du Nord.

+ LIRE ICI | INTERVIEW | Gilbert: « Sur la boue de Paris-Roubaix, le vainqueur sera celui qui restera sur son vélo »

10. Leye «à la bonne place»

Mbaye Leye se sait sous pression mais veut rester serein malgré la période compliquée que vit le Standard.

+ LIRE ICI | Leye (Standard): « Je suis sûr que je suis toujours à la bonne place »