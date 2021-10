Roberto Martinez intègre De Ketelaere pour jouer en Nations League, pas de Mertens, Praet ni de Doku: voici la liste des 24 Diables rouges

C'est ce vendredi midi que le sélectionneur dévoilait sa liste des 24 pour la demi-finale du 7 octobre contre la France et, on l'espère, la finale du dimanche 10 octobre. De Ketelaere, Lukebakio et Saelemaekers en font partie.

Ce mois d'octobre 2021 pourrait marquer un tournant: et si la génération dorée allait enfin chercher le trophée qu'elle mérite tant? Même s'il ne s'agit "que" de la Nations League, les Diables auront l'occasion de prendre leur revanche sur la France, jeudi, et d'accrocher au passage leur première finale d'un tournoi international.

Pour ce faire, Roberto Martinez s'appuiera sur 24 joueurs: il a décidé de prendre un gardien supplémentaire en la personne de Matz Sels, qui accompagne Courtois, Mignolet et Casteels. Comme souvent, la défense est le secteur de jeu qui suscite le plus d'interrogations. Surtout après le forfait de Thomas Vermaelen, comme nous vous l'expliquions ce vendredi matin.

"En football, vous n'avez jamais une situation parfaite. C'était malheureusement impossible pour Vermaelen de nous rejoindre. Quant à Zinho Vanheusden, il n'a pas pu s'entraîner au cours des deux derniers jours. On peut tout de même compter sur Alderweireld et Vertonghen, qui sont des cadres", a détaillé Roberto Martinez avant d'assurer que chacun des 24 joueurs sélectionnés était parfaitement prêt.

Les noms les plus cités durant cette conférence de presse étaient incontestablement ceux de Vanaken et De Ketelaere: "Vanaken est là car il performe très bien à chaque fois qu'il est sur le terrain en ce moment. Quant à Charles De Ketelaere, c'est le bon moment pour lui pour franchir un cap en équipe nationale, surtout en l'absence de Doku et Mertens" a lancé le sélectionneur.

Et de reprendre: "Charles est très jeune mais il nous a déjà montré qu'il pouvait amener sa touche, quelque chose de différent. Il a été très impressionnant avec les U21 également, en prenant ses responsabilités lors des derniers matches. Et tout le monde a vu ce dont il est capable en Champions League."

Un journaliste de TF1 a alors demandé si Romelu Lukaku était le meilleur attaquant du monde: "C'est difficile de vous répondre objectivement. C'est comme si on vous demandait si votre est fils est le meilleur élève de sa classe. Forcément, nous, on aime Romelu. Et on voit tout ce qu'il nous apporte depuis qu'il est devenu le leader qu'il est depuis quelques années."

Aucun commentaire sur les rumeurs concernant le FC Barcelone

L'un de nos journalistes a alors risqué une question sur les rumeurs qui citent le nom de Roberto Martinez comme potentiel remplaçant de Ronald Koeman au FC Barcelone. "Les choses sont très claires, on est ici pour annoncer une équipe en vue d'un tournoi. Je suis consacré à 100% là-dessus et sur les Diables. Il n'y a rien d'autre à dire à propos des rumeurs", a coupé Martinez. La même réponse a ensuite été fournie à un journaliste catalan.

La rivalité avec l'équipe de France a alors été abordée. Là non plus, le sélectionneur n'a pas voulu se mouiller. "Je trouve que cette Nations League est une super opportunité pour le football, avec un super Final Four qui contient le n°1 à la FIFA, le champion du monde et le champion d'Europe en titre et une nation comme l'Espagne qui a un palmarès exceptionnel. Dans tous les cas, la motivation sera là, surtout que pour arriver là on a vaincu des nations comme le Danemark et l'Angleterre qui ont brillé à l'Euro, depuis. On a la perspective de jouer une finale et cela passe avant un éventuel sentiment de revanche. Surtout que les deux équipes ont changé en trois ans."

Voici la liste des 24 Diables pour ce Final Four de Nations League: