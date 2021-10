DOSSIER | La précarité étudiante lui a coûté 3 ans d’études: «Quand j’ai enfin obtenu ce kot, j’ai décollé»

Jeune médecin, cette Molenbeekoise a été suivie toute sa vie par le CPAS. À 18 ans, elle a reçu le soutien de la Cellule Études. Elle n’est pas seule: ils sont 27.000 dans le cas en Belgique. Une aide «considérable». Elle insiste: «Je suis la preuve qu’ils doivent continuer à croire en les jeunes qu’ils épaulent». Témoignage.

AVANT DE LIRE Ils seraient 80.000. Soit la population de La Louvière. Ou d’Uccle. 80.000 jeunes belges à souffrir de précarité étudiante. Pour eux, l’année d’enseignement supérieur estimée à 10.000€, est impayable. C’est Infor Jeunes qui le dit (1). Ce qui pousse ces étudiants se tourner vers les CPAS, les services sociaux universitaires et les banques alimentaires. La précarité étudiante touche davantage Bruxelles que les autres régions. Selon les chiffres de septembre 2021 du baromètre de l’intégration sociale, 7.963 PIIS étudiant (projet individualisé d’intégration sociale) sont ouverts dans les CPAS des 19 communes. Soit grosso modo 6,5 pour 1.000 Bruxellois. Presque le double des 3,6 PIIS étudiant pour 1.000 Wallons (13.080 au total, soit autant que la population de Malmedy ou Dinant) et près du triple des 2,3 PIIS étudiants pour 1.000 Belges (26.975 au total). À ce petit jeu, c’est la Flandre qui s’en sort le mieux avec moins d’1 PIIS étudiant pour 1.000 habitants (0,9, soit 5.932 au total). Et ces chiffres, qui ne concernent que les étudiants déjà bénéficiaires du RIS, n’englobent pas toute la réalité. + LIRE AUSSI | Lucas van Molle, nouveau président de la FEF : « Il continue d’y avoir dans l’enseignement supérieur une inégalité des chances » + LIRE AUSSI | 1 étudiant sur 4 est jobiste : ce que coûtent réellement les études supérieures Alors que les auditoires rouvrent, certains ne pourront acheter les syllabus, les ordinateurs, ou même les quelques chopes qui permettent de s’intégrer. Ils cumuleront l’étude et les jobs harassants. Et peut-être l’échec: une étude française démontre que les étudiants jobistes ont 43% de chances de réussite en moins. Les deux témoignages que nous avons recueillis permettent de se rendre compte de certains mécanismes entraînant la précarité étudiante chez nous. Et des aides mises en place dans une des communes les plus pauvres: Molenbeek.

«Je n’arrivais pas à me concentrer. De façon brutale, mes notes se sont détériorées. C’est un coup de massue»

«Eh! Je sais m’accrocher! J’ai déjà fait plus de 2 heures de file pour acheter des frites à la Barrière de Saint-Gilles!»

Blague à part, sa pugnacité a sans doute sauvé cette Bruxelloise de 29 ans. Car son parcours «n’est pas un long fleuve tranquille». Aujourd’hui en 2e année de spécialité de médecine générale, elle exerce dans une maison médicale de Laeken. Mais avant ça, elle a dû surmonter tous les obstacles qu’une fillette de 7 ans arrivée en Belgique comme réfugiée peut s’attendre à voir se dresser sur sa route. Et sans le soutien de la Cellule études du CPAS de Molenbeek (lire ci-dessous), ce ne serait sans doute pas le cas. «Ils ont cru en moi. Je les remercie».

7 petits frères et sœurs

Cette jeune femme aux baskets branchées et sourire éclatant a passé 20 ans de sa vie à Molenbeek. Dans l’appartement du vieux centre, 7 petits frères et sœurs. Le CPAS soutient la famille depuis son arrivée. À l’école, l’aînée est exemplaire. «J’ai fait maths-sciences, sans aucune difficulté». À 18 ans, elle se tourne elle-même vers le CPAS. «Mes parents n’ont pas les moyens de payer mes études. Les livres, les syllabus, le minerval. Ou tout bêtement les repas de midi». Sans parler d’un kot.

Dès ses 18 ans, cette jeune Molenbeekoise a elle-même contacté le CPAS de Molenbeek pour connaître les aides auxquelles elle pouvait prétendre.À en croire la Présidente du CPAS de Molenbeek, certaines familles entretiennent l’illusion d’une «paupérisation héréditaire» dont les jeunes se sortent difficilement. ÉdA – Julien RENSONNET

Mes parents n’ont pas les moyens de payer mes études. Les livres, les syllabus, le minerval. Ou tout bêtement les repas de midi.

Vu ses résultats scolaires, la Molenbeekoise décroche le soutien «considérable» de la Cellule études. C’est presqu’un coaching. L’étudiant signe un contrat. Ses notes conditionnent l’aide. On est ici bien au-delà d’un simple revenu d’intégration sociale (lire ci-dessous). «Je suis très stricte avec moi-même. Je suis l’aînée, je dois être rigoureuse tout le temps. J’ai eu la chance de réussir dans tous les domaines et j’ai donc l’embarras du choix pour mes études. Mon prof de math me donnait des cours de renforcement sur le temps de midi. Il voulait que je fasse génie civil. Ma prof de français le droit. Moi, je ne me projetais pas ailleurs qu’en médecine».

Financée par le CPAS, dopée par une bourse et le pôle social de l’ULB, elle rejoint les auditoires. Mais s’abstraire du quotidien, trouver le calme dans les syllabus alors que la famille a d’autres préoccupations, devient de plus en plus ardu. Les premiers mois à l’ULB sont plombés. Et ça dure. «Je n’arrivais pas à me concentrer. De façon brutale, mes notes se sont détériorées. C’est un coup de massue». Le parcours stagne pendant 3 ans. Au CPAS, on exige une révision du dossier. Il faut défendre son choix. «C’était stressant». Alors quand la Cellule études propose une réorientation, piste souvent envisagée en cas d’échec, elle est envoyée sur les roses. «J’ai dit non! Je savais que ces études de médecine étaient faites pour moi et que mes échecs n’étaient pas dus à mes capacités. Mon pays d’origine en Afrique n’a pas de système de santé. Une bonne partie de ma famille est décédée du diabète, de problèmes cardio-vasculaires. Depuis toute petite, je veux soigner les gens».

Le carton

Et la Molenbeekoise tient bon. La solution viendra d’un exil. «Mes parents ont longtemps refusé que je parte en kot. Ils n’avaient pas les moyens. Mais c’était aussi culturel. Ils avaient besoin de moi à la maison». Le CPAS entend. «Après 4 ans, j’ai enfin obtenu ce kot. Et là, j’ai décollé: c’était des 16, des 18 de moyenne.» Un carton. Pour la jeune femme, «c’est la preuve que toute personne peut être confrontée à des obstacles. Ce n’est pas ça qui détermine le potentiel». Sans doute le suivi particulier des assistants sociaux molenbeekois a-t-il aidé. «J’ai eu le même conseiller toutes mes années. C’est une force. On doit montrer de bons résultats, mais ce n’est pas la police: en cas de difficultés, il cherche des solutions. Mon parcours démontre qu’il faut préserver ces échanges avec les étudiants et ne pas se baser uniquement sur les notes. C’est mon message: qu’ils continuent à croire en les jeunes qu’ils épaulent».

Désormais, ses petits frères et sœurs ont aussi embrayé dans la voie des études. Malgré tous les obstacles. «On est partis de zéro. Nos parents ont réussi comme parents. Ils m’ont toujours soutenue et encouragée». ÉdA – Julien RENSONNET

Les revenus familiaux, c’est tabou entre jeunes. On est gêné de dire qu’on ne part pas en vacances. Puis on rencontre d’autres étudiants en difficulté financière…

La jeune médecin a ouvert la voie à ses petits frères et sœurs. Ils font compta, psycho ou e-business. «J’en suis fière. Mes parents aussi. On est parti de zéro. Ils ont réussi en tant que parents. Ils m’ont toujours soutenue et encouragée». Preuve que ce statut modeste, «très très modeste», n’est pas une fatalité. Ni une exception, malheureusement. «Les revenus familiaux, c’est un peu tabou entre jeunes. On est gêné de dire qu’on ne part pas en vacances. Mais avec le temps, on rencontre d’autres étudiants en difficulté financière. J’ai des amis qui doivent jober toute l’année. Que leurs parents travaillent ou pas. En Belgique, grâce à tous les leviers, l’univ reste très abordable par rapport à d’autres pays d’Europe. On est chanceux. Pas mal de mes amis étaient aidés. Et aujourd’hui, ils ont le diplôme en poche. C’est beau».

Note

(1) Infor Jeunes déplore que très peu des étudiants précarisés sont au courant des aides auxquelles ils peuvent prétendre.Le réseau publie donc un vade-mecum les regroupant.