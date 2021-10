Les vins de la semaine: un rouge pour accompagner du ragoût et deux blancs fruités

Quel vin pour sublimer le ragoût ou le lapin aux pruneaux? Quel vin blanc pour les amateurs de sensation florale et fruitée? Découvrez notre sélection de bouteilles.

Pascal Jassogne vous conseille sur le choix des bouteilles de vin pour accompagner vos plats, que ce soit simplement pour le fromage ou une recette plus élaborée.

Ce samedi, on découvre un vin rouge rond et chaleureux, ainsi que deux vins blancs aux notes florales, fruitées et des notes minérales.

Virgilius DOC Brindisi rosso 2019

Brindisi est une ville portuaire des Pouilles, dans le sud de l’Italie. Durant des siècles, elle fut la plaque tournante du commerce des vins.

Ce vin rouge est issu du cépage negroamaro et propose un nez de fruits confits.

En bouche, c’est rond, juteux, chaleureux et cela rappelle les fruits confits. C’est délicieux!

Nos conseils: lapin aux pruneaux, ragoût bœuf carottes, carbonnades à la flamande.

(5,99€ – Colruyt)

Domaine Wachau grüner veltiner granit 2020

Le domaine Wachau est une cave coopérative autrichienne installée dans la vallée de Wachau où les sols sont constitués de gneiss et de granit.

Il s’agit ici d’un vin blanc issu d’un terroir de granit altéré par l’érosion.

Au nez, on trouve des arômes de pommes, de groseilles vertes, de fruits de la passion, de poivre blanc, et des notes minérales.

Nos conseils: volaille, plat de poisson et légumes.

(7,99€ – Delhaize)

Domaine de Jesmet Menetou-Salon 2019

Au nez, cela sent le sauvignon. C’est floral, fruité, sur des notes de pêches blanches, avec des sensations minérales qui rappellent la craie.

La bouche est ample, tendue avec une finale longue qui se termine sur les sensations minérales décelées au nez.

Nos conseils: crustacés, chaussons de saumon fumé fourrés au guacamole, fromages de chèvre

(12,99€ – Carrefour)