Accident entre deux voitures: deux personnes blessées, une façade complètement éclatée

Deux véhicules se sont percutés cette nuit, peu après minuit, rue Neuve à Huy. Deux personnes sont grièvement blessées.

La nuit dernière, il était juste après minuit, lorsque les forces de l’ordre ont été appelées pour un accident rue Neuve à Huy. Il était minuit passé de sept minutes lorsque deux véhicules, une Golf et une Alpha Roméo, circulaient rue Neuve vers le pont Baudouin. Une des deux a voulu dépasser l’autre. Les véhicules se sont percutés. L’un des deux est allé percuter la façade de l’opticien Hans Anders. La vitrine de ce commerce a explosé sous l’impact alors que d’autres façades étaient elles aussi plus légèrement touchées.

Deux personnes ont été grièvement blessées une Wanzoise et un Hutois. Elles ont été emmenées en milieu hospitalier après qu’une des deux a été désincarcérée. Le conducteur étant emmené au CHU. Mais ce matin, leurs jours ne sont plus en danger. Le parquet de Liège a été avisé des faits. Il est allé sur place, tout comme un expert automobile. Les causes de l'accident? L’enquête les déterminera, mais il semblerait que la vitesse des véhicules soit épinglée. La rue Neuve a été fermée à la circulation pendant plusieurs heures et ce matin, les ouvriers communaux nettoyaient la voirie et le trottoir.