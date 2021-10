Roberto Martínez cité à Barcelone: «Il n'y a rien mais on ne sait jamais de quoi demain sera fait»

En Catalogne, le Barça va très mal. Les Blaugranas ont pris deux claques en Ligue des Champions et sont à la traîne en championnat. Les jours de Koeman sur le banc de touche sont comptés. Roberto Martinez, est à nouveau cité pour lui succéder.

La question n'est pas de savoir si Ronald Koeman va être viré du Barça mais plutôt quand. En effet, le torchon brûle entre le coach néerlandais et la direction catalane. En coulisses, plusieurs noms circulent pour trouver un successeur.

Alors que Roberto Martinez va donner sa sélection de 23 joueurs pour le Final Four de la Nations League sur le coup de midi, son nom est cité parmi les potentiels nouveaux coachs du Barça.

Mais Martinez a d'emblée calmé le jeu auprès de nos confrères d'HLN. "Il n'y a absolument rien. Il n'y a pas de contacts.", précise-t-il. Et sa bonne amitié avec Jordi Cruijff ne devrait rien y changer: "La base de mon amitié avec Jordi est que nous séparons le privé du professionnel. A aucun moment je n'ai demandé à Jordi quelle était ma situation à Barcelone. Je ne pense pas non plus qu'il ait le rôle de nommer un éventuel nouvel entraîneur", confie-t-il encore.

Le coach de la Belgique préfère se concentrer sur les Diables. "J'adorerais que nous soyons le premier pays européen à se qualifier pour la Coupe du monde au Qatar. C'est le défi après la finale de la Ligue des Nations. Mais... Dans le football, on ne sait jamais de quoi demain sera fait. Je me lève tous les matins en tant que coach de la Belgique et ce jusqu'au dernier jour de mon contrat, mais je me rends compte que de nombreuses circonstances peuvent survenir en cours de route", conclut-t-il mystérieusement.