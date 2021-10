Wellin, Tellin et Daverdisse veulent une caserne de pompiers à Wellin

C’est un effet ce qu’a annoncé le bourgmestre de la commune, Benoit Closson, lors du Conseil communal qui s’est tenu jeudi soir.

Benoit Closson commence cette soirée par une info-primeur. «C’est historique pour la commune de Wellin. Avec les Communes de Daverdisse et Tellin, nous avons demandé une étude de faisabilité pour la construction d’une nouvelle caserne à Wellin. Les professionnels du métier se montrent favorables à ce projet, nous pouvons donc être confiants. Cette caserne serait un superbe service pour les communes de Wellin, Tellin et Daverdisse».

En parlant d’autres projets, la Commune souhaite acquérir une parcelle de terrain à la rue de la station. Le but étant de désengorger la rue Pâchis Lamkin qui mène au Hall sportif en créant un nouvel accès. Cette parcelle permettrait également l’aménagement de nouveaux équipements sportifs comme le skate-park. Une zone de parking serait également créée dans la continuité du parking du Carrefour Market. Face à ce projet, la minorité, par l’entremise de Bruno Meunier, se pose quelques questions. «Le montant de la parcelle est estimé à 113 000€, un coût élevé puisqu’il faudra de nouveau du budget pour aménager ce terrain. Quid des subsides? La rue Pâchis Lamkin est-elle si fréquentée que cela?».

Benoit Closson explique que la rue doit être désengorgée lors d’événements importants au hall sportif. «L’estimation est conséquente, mais nous n’aurons pas de marge de manœuvre. Pour l’aménagement, nous pourrons compter sur des subsides d’Infrasport», souligne le bourgmestre. Sur ce point, la minorité s’abstient, estimant que le dossier n’est pas assez abouti pour le moment.

Des ateliers théâtres pour ado

Bonne nouvelle pour la jeunesse wellinoise. Depuis quelques années, la Maison de la Culture Famenne-Ardenne (MCFA) organise des ateliers théâtres pour ados. «Les ateliers-théâtres pour enfants se déroulaient auparavant à Daverdisse mais nous allons les récupérer sur notre commune souligne l’échevine de la culture Annick Mahin. Les ateliers seront donnés à Lomprez et permettront ainsi d’assurer une continuité entre les cours enfants et ados», termine l’échevine. Le local, chauffage et éclairage sont fournis par la commune tandis que la MCFA s’occupe du salaire des animateurs.