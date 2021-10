Les déchets PMC dans le sac bleu en province de Luxembourg, ça commence ce vendredi 1er octobre

Du neuf en province de Luxembourg: dès ce 1er octobre 2021, les déchets plastiques, métalliques et cartons à boissons sont récoltés dans les sacs bleus, à domicile, deux fois par mois.

C’est le jour J pour les déchets plastiques (P), les emballages métalliques (M) et les cartons à boissons (C). Fini de mettre ces PMC au recyparc, où ils ne seront plus acceptés. Ils quittent la maison, depuis ce vendredi 1er octobre, dans un sac bleu vendu 3€ le rouleau de 20 sacs dans les commerces et les administrations communales.

Petite piqûre de rappel pour les non-initiés, puisque le projet pilote aux communes d’Arlon, Bastogne et Lierneux s’étend désormais aux citoyens des 55 communes de la zone d’Idélux, dont les 44 situées en province de Luxembourg.

Que doit-on mettre dans le sac bleu?

–Emballages plastiques: bouteilles, flacons, barquettes, raviers, pots et tubes, films, sacs et sachets vides, avec le bouchon. Pour les barquettes, il faut enlever le film plastique et jeter les deux déchets séparément.

–Emballages métalliques: cannettes et boîtes de conserve, aérosols alimentaires et cosmétiques, barquettes et raviers vides, couvercles, bouchons et capsules.

–Cartons à boissons.

Ce qui est interdit dans le sac bleu

–Les emballages composés d’un mix de matériaux: ceux qui se composent d’une couche de film plastique et qu’une couche d’aluminium que l’on ne peut pas séparer. Ce sont les pochettes de boissons, de compotes ou de nourriture humide pour les animaux.

–Les emballages avec bouchon de sécurité enfant.

– Les emballages toxiques: avec un pictogramme composé d’un carré blanc avec un bord rouge sur la pointe contenant une tête de mort ou un buste noir, tels que certains antigels ou dégivrants, ainsi que les diluants pour peinture.

Quelques règles du bon recyclage

Pour un ramassage optimal, n’imbriquez pas les emballages les uns dans les autres et ne pas les mettre ensemble dans des sacs noués. Autrement dit, il faut les laisser en vrac dans le sac bleu.

Il est également demandé de ne rien accrocher à l’extérieur du sac.

Pour les bouteilles en plastique, les vider et égoutter, les aplatir dans la longueur.