Tour de Croatie: Milan Menten remporte la 3e étape, son premier succès pro, et devient leader

Milan Menten a remporté la troisième étape du Tour de Croatie, ce jeudi.

Le Belge de 24 ans de la formation Bingoal Pauwels Sauces WB a remporté le sprint d’un peloton épuisé après 167 kilomètres de Primosten à Makarska, devant le Néerlandais Mick van Dijke et le Norvégien Anders Skaarseth. Il est aussi le nouveau leader.

L’échappée initiale a été entreprise par cinq coureurs: Jon Barrenetxea, Davide De Cassan, Robert Jageler, Adam Stachowiak et Xabier Azparre. Dans le peloton, Jumbo-Visma a contrôlé, devant le leader Olav Kooij, mais les échappés n’ont jamais compté plus de 3:20 d’avance.

Après que les trois derniers coureurs de l’échappée ont été repris, le peloton s’est brisé dans la montée de Biokovo, 5,2 kilomètres à 5,3 pour cent, après une attaque de Sam Oomen. Il a été rejoint par le Norvégien Torstein Traeen.

Traeen a ensuite atteint le sommet tout seul et a plongé dans la descente. Pendant un moment, cela semblait suffisant pour la victoire, mais à trois kilomètres du but, un peloton l’a dépassé. La formation Bingoal Pauwels Sauces WB a senti sa chance et a rattrapé le premier groupe, qui ne comprenait pas l’homme rapide et leader Olav Kooij.

Dans le sprint, Menten a pu compléter le travail d’équipe et il a devancé Van Dijk de peu sur la ligne d’arrivée. Il a remporté sa première victoire professionnelle. Il est également le nouveau leader, avec une avance de trois secondes sur Anders Skaarseth au classement général.