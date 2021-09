Cora rappelle des moules de la marque «Mytilimer cancale» pour présence d’E. Coli

Cora a décidé, en accord avec l’Afsca, de retirer de ses rayons des moules bouchot de la marque «Mytilimer cancale», pour présence d’Escherichia Coli, indique ce jeudi l’enseigne par communiqué.

Il s’agit de moules (1,4kg) estampillées «FR 35.049.048 CE», dont le numéro de lot est le 9152709271 et la date limite de consommation le 7/10/2021. Le produit a été distribué via Cora Hornu (7301) et Rocourt (4000).

Il est demandé aux clients qui ont acheté ce produit, de ne pas le consommer et de le ramener au point de vente, où il leur sera remboursé.

Toute personne qui aurait consommé ce produit et présenterait des symptômes tels que des troubles gastro-intestinaux est invitée à consulter un médecin en lui signalant cette consommation.