Isabelle Lambert condamnée à une peine de six ans pour meurtre

La cour d’assises du Hainaut a prononcé ce jeudi une peine de six ans de réclusion criminelle contre Isabelle Lambert, reconnue coupable du meurtre de Franck Frissen, commis le 15 mai 2015 à Lodelinsart.

La cour a retenu des circonstances atténuantes en faveur de l’accusée, qui comparaissait libre. Son arrestation n’a pas été ordonnée.

Le ministère public avait requis dix ans de prison, reconnaissant de nombreuses circonstances atténuantes en faveur de l’accusée, la défense avait été plus loin, plaidant une peine de cinq ans assortie d’un sursis probatoire de la même durée. Jeudi, la cour et les jurés ont prononcé une peine de six ans de prison ferme contre Isabelle Lambert.

Les juges ont retenu l’extrême gravité des faits, Isabelle a frappé Franck à deux reprises avec un couteau de cuisine, visant l’épaule et le cœur.

L’absence d’antécédent judiciaire dans le chef de l’accusé, la relation toxique, baignée dans l’alcool et la violence, qu’elle entretenait avec la victime et l’état dépressif de celle-ci au moment des faits ont, en revanche, joué en faveur de l’accusée, tout comme ses efforts pour se réinsérer.

Une bagarre, des cris et le drame

Tombée en dépression après à la mort de son deuxième enfant, quinze jours après sa naissance, Isabelle Lambert s’est mise à boire. C’est dans le centre de cure où elle a ensuite été admise qu’elle rencontre Franck Frissen, un homme qui pouvait se montrer violent sous l’emprise de l’alcool.

Tous deux emménagent dans l’appartement d’Isabelle, à la rue de la Station à Lodelinsart. Le 15 mai 2015, une bagarre éclate sur fond d’alcool, les voisins entendent des cris. Peu après 20H00, Isabelle appelle les secours, criant qu’elle avait «planté» son compagnon. Franck est mort d’un coup de couteau qui a touché son cœur.

Isabelle a été placée en détention préventive, puis sous surveillance électronique, avant d’être libérée sous conditions. Depuis, elle a suivi une longue cure de désintoxication et n’a plus fait parler d’elle négativement.