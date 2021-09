Pas d’assouplissement sur le port du masque ce 1er octobre en Wallonie

Contrairement à ce qui était prévu lors du Codeco du 17 septembre, les règles concernant le port du masque ne changeront pas ce 1er octobre en Wallonie. «Pas pour le moment»…

Lors des débats en commission du Parlement wallon, et alors que les députés adoptaient le cadre global du pass sanitaire, Elio Di Rupo ne cachait pas que le recours au Covid Safe Ticket était nécessaire «parce que le taux de population vaccinée à ce jour n’est pas suffisant.»

Et c’est aussi pour cette raison que la piste ouverte le 17 septembre dernier lors du Codeco (assouplir les règles sur le port du masque dès le 1er octobre) ne sera pas suivie «pour le moment». On verra quand le «pass» sera d’application.

11% d’écart entre la Flandre et la Wallonie

Pas assez de personnes vaccinées en Wallonie? «J’entends déjà les commentaires: “on avait dit 70%”, avance le ministre-président wallon. Oui, dans la méconnaissance de ce virus, on pensait que 70%, ça suffirait. Aujourd’hui, on n’en est plus du tout là. On en est à la nécessité d’avoir 90 ou 95% des personnes vaccinées. Avec toujours le risque d’un variant qui ne pourrait plus être neutralisé», dit-il.

Les chiffres ne sont pas si mauvais que ça? «C’est relatif», poursuit-il. «La Flandre en est à 92% de taux de vaccination pour les +18 ans. Nous, on en est à 81%. Ce qui fait 11 points de différence. Sur la population totale, la Flandre compte 80% de vaccinés. La Wallonie, 69%. Même chose: 11% d’écart. Le taux de reproduction est autour de 1% en moyenne. Mais il est de 1,1 dans le Brabant wallon le Hainaut et le Luxembourg. À Namur, il est de 1,2. À Anvers, le taux de positivité est de 3,3. À Liège, il est de7,7. Soit plus du double».

«Prudence: on ne change rien»

Et donc, dans un communiqué diffusé ce jeudi en fin de journée, le gouvernement annonce qu’il a décidé de «maintenir sur son territoire l’obligation du port du masque dans les secteurs où il est actuellement d’application. La situation au 1er octobre restera donc identique à celle d’aujourd’hui et les assouplissements décidés par le Comité de concertation le 17 septembre dernier ne s’appliqueront pas, pour le moment, en Wallonie».

La situation épidémiologique requiert de la prudence, soutient le ministre-président wallon: «Le masque reste un outil extrêmement important pour prévenir la propagation du virus».

Pour rappel, le masque doit être porté «notamment dans les transports en commun et les gares, dans les magasins et les centres commerciaux, lors des déplacements dans les établissements Horeca, dans les salles de conférences, les foires commerciales, les auditoriums, les lieux de culte, les palais de justice, les bibliothèques et lors de manifestations, dans les lieux très fréquentés tels que les rues commerçantes, les marchés annuels et les foires.»

Avec le pass, ce sera «bas les masques»

Le pass sanitaire, une fois qu’il sera d’application en Wallonie, changera-t-il la donne? Le gouvernement wallon confirme: quand le «pass» s’imposera dans les cafés, les restos, les centres sportifs, etc., les conditions du port du masque seront revues «dans certains secteurs».

C’est déjà le cas dans les endroits où le pass s’applique dès ce 1er octobre sur décision du fédéral (discothèque et événement de masse): le port du masque y est facultatif.