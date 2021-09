Wout van Aert répond à Remco Evenepoel après les Mondiaux: «Il a émis plus de critique à la télé que dans la réunion de l’équipe»

Wout van Aert n’a pas aimé les critiques formulées par Remco Evenepoel après le gâchis des Mondiaux de Louvain.

Wout van Aert a réagi aux critiques de Remco Evenepoel qui a remis en question, hier mercredi dans l’émission Extra Time Koers de la VRT, les choix stratégiques de l’équipe belge aux championnats du monde, soulignant que lui aussi pouvait s’imposer à Louvain.

«Cela m’a touché, a expliqué Wout van Aert après sa reconnaissance sur les pavés de Paris-Roubaix. Je m’attendais à entendre des critiques, parce que nous n’avons pas gagné. Mais que cela vienne de quelqu’un de l’équipe n’est pas intelligent et ne sert qu’à verser de l’huile sur le feu. C’est dommage. Je le déplore. Remco a émis plus de critique à la télé que dans la réunion de l’équipe. Je n’ai pas compris pourquoi Remco a attaqué à 180 kilomètres du but alors qu’il devait être à mes côtés avec Jasper Stuyven dans la finale. Nous devions, en fait, rouler défensivement à ce moment. Mais la course s’est déroulée sans oreillette et la communication entre nous n’était pas facile, à cause, notamment, du bruit ambiant des fans. Nous avions une équipe forte au Mondial. Nous avons livré un bon boulot, respecté la tactique. Tout le monde dans la sélection, et donc Remco, était d’accord avec la tactique, c’est bizarre de faire volte-face comme ça. Contrairement à ce qu’il dit, je pense que la tactique était très claire.»