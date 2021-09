Footgate: Mogi Bayat dépose une plainte pour diffamation et violation du secret de l’instruction

L’agent de joueur Mogi Bayat dépose une plainte pour diffamation et violation du secret de l’instruction, a annoncé ce jeudi son avocat.

Cette plainte fait suite à la diffusion du reportage «Le milieu du terrain» par la RTBF hier mercredi soir.

Dans ce reportage sur l’»Opération zéro», l’enquête pour fraude et matches truqués dans le football belge, il est notamment suggéré que Mogi Bayat aurait influencé les play-offs de la Jupiler Pro League lors de la saison 2013-2014 en distribuant des montres de luxe aux joueurs.

«C’est avec une grande surprise que nous avons découvert que le ministère public fédéral, au stade actuel de l’enquête, coopère avec une émission dans laquelle les documents et les rapports officiels d’une enquête judiciaire en cours sont affichés de manière extrêmement sélective», indique l’avocat dans une réaction écrite.

+ À LIRE AUSSI | Pierre François réagit au documentaire de la RTBF: «Les propos des intervenants sont mensongers»

Selon Mogi Bayat et son avocat, ces documents ont également été cadrés de manière tendancieuse et présentés de manière à pouvoir y associer des histoires et des conclusions très éloignées de la réalité. Mogi Bayat a également été surpris par les allégations, fondées sur des témoignages anonymes ou non, selon lesquelles il aurait influencé des matches, il dément catégoriquement ces allégations. «L’enquête intensive n’a pas produit un seul élément convaincant qui irait dans le sens d’une quelconque influence sur un quelconque match», ajoute l’avocat de l’agent.

Mogi Bayat et son avocat ont invité le juge d’instruction et le parquet fédéral à mener des investigations supplémentaires sur d’éventuels matches truqués, et ont entre-temps déposé une plainte pour diffamation et violation du secret de l’instruction.

«Mogi Bayat regrette que la sérénité à laquelle il a toujours contribué par son silence ait été brisée de manière aussi honteuse par une opération qui a causé des dommages sans précédent et irréparables et qui fait fi de sa présomption d’innocence, de ses droits à la défense et du droit à un procès équitable. Dans le même ordre d’idées, il regrette aujourd’hui d’être obligé de se défendre publiquement.»