Le Parlement wallon adopte le cadre du «pass sanitaire»: voici ce qu’on en sait déjà

C’est un cadre (et juste un cadre) pour le Covid Safe Ticket que les députés wallons viennent d’adopter ce jeudi. Les détails pratico-pratiques ne seront connus que dans quelques semaines. Le CST étendu ne sera pas appliqué en Wallonie avant au moins trois semaines. Pour l’heure, rien ne change.

En août dernier, le comité de concertation décidait d’accorder aux Régions et aux Communautés la possibilité d’élargir l’usage du pass sanitaire (le Covid Safe Ticket ou CST) à d’autres événements que les regroupements massifs.

Les députés wallons devaient se prononcer sur ce texte. C’est fait, à la majorité des voix (seul le PTB a voté contre). On passe en revue ce qu’on sait déjà, à ce stade.

1. Où sera-t-il appliqué?

C’était déjà contenu dans la décision de principe adoptée jeudi dernier par le gouvernement wallon, sur l’élargissement du recours au pass sanitaire en Wallonie: l’accord cadre autorise une extension à l’horeca, les dancings et les discothèques, les centres de sport et de fitness, les foires commerciales et les congrès, les activités festives et récréatives, les établissements de soins résidentiels pour personnes vulnérables. Pour qui? Tout le monde, à partir de 16 ans (sauf les événements de masse et les visites à l’hôpital ou dans les homes, où le pass s’applique dès 12 ans).

2. À partir de quand?

Le ministre-président wallon avait d’abord évoqué la mi-octobre. Mais pour que ce texte entre en vigueur, il faut un décret qui définit les conditions précises de son application. Le gouvernement, en plein conclave budgétaire, n’a pas encore fini de rédiger l’avant-projet.

Puis, il faudra le présenter au Conseil d’État et à l’autorité de protection des données personnelles. Qui a jusqu’à 2 mois pour répondre. «Mais il peut aussi répondre en 2 ou 3 semaines», ajoute Elio Di Rupo. Une fois les deux avis reçus, le gouvernement wallon peut modifier en 48 heures la première mouture, l’approuver et l’adresser au Parlement. «Si nous y parvenons dans les trois semaines, nous serions heureux», résume Di Rupo.

3. Jusqu’à quand?

A priori, la Wallonie vivrait au rythme du pass sanitaire jusqu’à la fin décembre. Sauf si les indices de contamination sont suffisamment favorables. L’Europe donne quant à elle un cadre légal qui s’étend jusqu’en juin 2022.

4. Comment?

C’est là que le futur projet de décret du gouvernement wallon est attendu. On commence quand «exactement»? Où «exactement»? Qui va contrôler et comment? Quand on parle d’horeca, c’est avec ou sans les terrasses? Et les hôtels? Les gîtes? «On doit penser à l’utiliser pour limiter au maximum la circulation du virus là où les gens se rassemblent», fixe Elio Di Rupo. C’est le principe global. Pour les détails, une fois de plus, il faudra attendre au moins trois semaines, a priori.

Le texte était soumis dans la foulée à l’ensemble des députés wallons réunis en séance plénière. Le même vote favorable (à l’exception du PTB) devait être acté.