Les prix pourraient grimper dans l’horeca

La mesure de réduction de la TVA prend fin dans l’horeca. La note sera-t-elle plus salée pour les clients?

«Entre la crise, les inondations, la météo défavorable et la pénurie de main-d’œuvre, il est clair que le secteur n’a toujours pas retrouvé son rythme habituel.» Pour Thierry Neyens, président de la Fédération horeca Wallonie, la fin de la TVA à 6% dans le secteur est prématurée.

Cette mesure d’aide temporaire avait été décidée par le gouvernement fédéral, en mai dernier, afin de soulager l’horeca. Comme prévu, dès ce 1er octobre, les prestations retrouveront leur taux d’imposition initial, soit 21% pour les boissons et 12% pour la nourriture.

«C’est une décision purement politique et budgétaire. Le fédéral a pris cette décision sans attendre la fin du trimestre TVA, autour du 15 octobre, qui aurait permis d’évaluer les effets de cette mesure transitoire.» Une prolongation d’un mois était, selon Thierry Neyens, nécessaire afin d’analyser ces chiffres. «Et sur cette base, on pouvait alors convenir de prolonger ou non cette mesure, par exemple jusqu’à la fin de l’année.»

Hausse des prix ou nouvelle gestion

Mais ce retour au taux de TVA habituel aura-t-il un impact sur la note du client? Pour le moment, force est de constater que la crise n’a pas fait flamber l’addition. Selon les chiffres de Statbel, la hausse des prix en 2020 et 2021 n’est pas plus importante que les années précédentes. En 2021, bien que l’année ne soit pas encore terminée, l’inflation s’élève à 2,09% pour les restaurants et les cafés, contre 2,18% en 2019.

Au vu du contexte actuel, on peut cependant s’attendre à une hausse des tarifs dans ce secteur.«Indépendamment de la TVA, l’horeca subit notamment la hausse du prix de l’énergie, au même titre que le citoyen. Il y a aussi le coût des matières premières comme le bois, le plastique. Et puis, quand vous vous retrouvez avec des fruits et légumes dont le prix a flambé en un an, c’est un vrai souci.»

Les coûts de fonctionnement sont donc inévitablement plus élevés. «On pourrait dès lors assister, de manière logique et progressive, à une augmentation des prix dans l’horeca.»

C’est en tout cas une possibilité. Les professionnels du secteur sont néanmoins en mesure trouver des solutions alternatives afin d’éviter de pénaliser le client.

«On peut avoir une réflexion sur son modèle, son mode de fonctionnement: puis-je acheter différemment? Pourquoi ne pas me tourner vers d’autres produits ? Puis-je éviter le gaspillage? Cela devient de la gestion rationnelle: on engage une réflexion face à la hausse des prix tout en étant dans une logique durable, de respect de l’environnement.»