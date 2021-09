PHOTOS | Mouscron: deux oursons en bronze inaugurés samedi

Une grue de chez Dufour fut nécessaire afin de poser les oeuvres de bronze au milieu du parc à l’arrière du Marius Staquet.

La rue du Bois de Boulogne a été fermée à la circulation durant quelques heures, ce jeudi matin, afin qu’un imposant poids lourd de chez Dufour puisse déployer sa flèche.

Des ouvriers communaux ont placé les deux oeuvres et des pierres bleues en respectant les indications de l’artiste que l’on voit ici, à l’avant-plan. EdA

Objectif: poser deux nouveaux oursons en bronze aux étangs du Jardin des arts, à l’arrière du Marius Staquet.

Deux œuvres de 220 kg et 250 kg du sculpteur communal Osvaldo Parise qui seront dévoilées, en public, ce samedi, à 10h30.

L’ensemble réalisé à la technique ancestrale de la cire perdue comprendra aussi deux saumons, toujours en métal précieux.

Il a fallu fermer la rue du Bois de Boulogne durant quelques heures, ce jeudi matin. EdA

Pour rappel, ces œuvres entrent dans le cadre de La Promenade des ours en centre-ville, projet d’une décennie déjà qui comprend les parents ours et leurs sept petits dont ces cinquième et sixième oursons.

Les deux oursons font respectivement 220 kg et 250 kg! Il fallait bien une grue… Com.

Le septième sera inauguré dans les prochains mois, à côté de sa maman positionnée sur la Grand-Place.