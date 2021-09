Inondations: le prêt du fédéral à la Région, c’est «peanuts», estime le cdH

Au parlement wallon, le cdH et le PTB ont étrillé le prêt du fédéral à la Région après les inondations qui ont eu lieu cet été.

Ce que le gouvernement fédéral a mis sur la table pour soutenir la Région après les inondations, c’est peanuts», a réagi jeudi après-midi le chef de groupe du cdH au parlement wallon, François Desquesnes, après une brève présentation de l’accord aux députés régionaux par le ministre-président Elio Di Rupo.

Quant au PTB, il évoque un «mécanisme scandaleux et dangereux» alors que les catastrophes naturelles pourraient se multiplier dans les années à venir.

Plus tôt dans la journée, le Premier ministre Alexander De Croo et Elio Di Rupo avaient confirmé l’octroi, par le fédéral, d’un prêt de 1,2 milliard d’euros, à un taux d’intérêt «conforme à celui du marché», pour une durée de 15 ans, remboursable à partir de 2025.

Un taux de TVA réduit à 6% pour la démolition-reconstruction a également été décidé. Or, «ce taux réduit existe déjà. Ce que nous voudrions savoir - mais nous n’avons pas pu poser de questions ce jeudi - c’est si ce taux concernera tous les secteurs. S’appliquera-t-il à la reconstruction des routes et des infrastructures publiques? Et quelqu’un qui doit racheter une voiture à la suite des inondations, bénéficiera-t-il de ce taux?», s’est interrogé François Desquesnes pour le cdH

«La TVA, c’est une recette pour le fédéral qui va voir ce poste augmenter grâce à la reconstruction», a-t-il ajouté.

«Il n’y a pas de solidarité du fédéral puisque c’est un prêt. Et ce que le gouvernement wallon fait, c’est reporter à plus tard les difficultés: à 2024 pour le prêt accordé par les assureurs et à 2025 ici», a encore indiqué le chef de file du cdH.

«Aujourd’hui, on nous dit qu’une subvention n’était pas possible dans le cadre de la loi de financement. Mais lors de l’accord avec Assuralia cet été, le fédéral aurait pu être autour de la table et participer au milliard que la Wallonie doit débourser» pour que les sinistrés assurés bénéficient d’un remboursement total de leurs dégâts, a enfin estimé François Desquesnes.

Dans les rangs de l’opposition toujours, le PTB, lui, évoque «un mécanisme scandaleux» mis en place par le fédéral et accepté par la Région. «Ce qui est fou, c’est que dans notre État fédéral, la solidarité n’est plus de mise. Nous avons vécu une catastrophe nationale qui aurait dû conduire à une solidarité nationale pour un plan de reconstruction ambitieux. Mais ce qu’on nous présente, c’est un prêt, par nature remboursable, comparable à un mécanisme qui aurait pu être mis en place par un établissement financier», a pointé le chef de groupe de l’extrême gauche au parlement wallon, Germain Mugemangango.

«Les gouvernements devraient prendre exemple sur la solidarité de la population. Quand on aide, on ne prête pas», a-t-il conclu.