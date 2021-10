Étonnantes histoires judiciaires: la maman braque un ado; un commandant violeur; 300 millions envolés

Son fils malmené par des ados, la mère décide de venger; Un décès mais trop peu de réponses; Il espérait décrocher un financement de plusieurs millions pour sauver son entreprise; Violée par son commandant ?... Découvrez ces surprenantes histoires judiciaires survenues cette semaine en Wallonie.

Conflit de voisinage, vol, infraction au code de la route, agression, autant de motifs de se retrouver face au tribunal.

S’il existe une multitude d’alternatives pour l’éviter, force est de constater que nos tribunaux sont pleins.

Face à ces hommes et ces femmes pris en défaut: un juge. À lui de juger les arguments de chacun pour ensuite opter pour la compréhension, le sermon et parfois la punition.

1. Une histoire de trading européen: le bon plan à 300 millions a capoté

Dans le dossier évoqué devant la présidente Cadelli, on est plutôt du côté des traders que des petits épargnants. Trois hommes et leur société sont poursuivis pour détournement. Ils auraient fait miroiter à un tiers la possibilité de décrocher facilement 5 millions pour sauver une de ses sociétés. Le tout moyennant l’engagement de 60 000€ destinés à prendre en charge des frais. Il n’a jamais rien vu venir et s’est constitué partie civile, tout comme sa société.

2. La maman braque un ado avec un pistolet

Son fils de 14 ans vient de se faire malmener par une bande d’ados plus âgés, à Vielsalm. La maman voit rouge. Le lendemain, elle revient régler ses comptes, emmenant avec elle d’autres jeunes, et un pistolet, factice, qu’elle pointe sur la tempe d’un adolescent de 16 ans, tout en menaçant de le tuer! Puis elle aurait donné un coup de crosse au visage du jeune homme.

La citation de la semaine Vous étiez supposé entendre la leçon. Ici, vous êtes devenu un VIP, tout le monde vous connaît au tribunal. + LIRE | Le prévenu est impliqué dans quatre dossiers

3. Le décès troublant d’Olivier Marcolini: des questions sans réponse

Depuis le 12 mars 2019, les proches et les amis d’Olivier pleurent sans arrêt son décès. gé de 37 ans, il avait tragiquement succombé, à l’hôpital, à un traumatisme crânien à la suite d’une chute fatale au sol, intervenue plus tôt.

Si les proches et les amis d’Olivier espéraient enfin obtenir des réponses sur ce qu’il s’est passé ce fameux soir, l’instruction d’audience de Fabienne n’a accouché que de très peu d’éléments de réponse…

4. Elle accuse son commandant de l’avoir violée

Un commandant belge caserné en Allemagne est accusé d’avoir violé une subalterne. Les faits se seraient déroulés lors des festivités organisées pour le départ du gradé. Selon plusieurs témoins, mais aussi du gradé, la dame avait amené sa propre bouteille d’alcool sur place. Elle était ivre. “Elle s’est endormie sur le bar. Elle a titubé. Elle a été déséquilibrée sur moi. Je me suis dit qu’il fallait clôturer la soirée. j’habite à 500 mètres de chez elle, je vais la ramener.” L’homme a aidé la dame à aller jusqu’à sa voiture.

Ils finiront tous les deux chez le commandant.

5. Harcelée jusqu’à l’hospitalisation

Le prévenu, un Jambois né en 1978, le reconnaît: «J’ai vécu une séparation difficile et j’ai perdu la tête.» Néanmoins, pour cet aide-soignant, le départ de sa compagne a entraîné plus que du chagrin.

Harcèlement, menaces, coups à répétition, violation et entrave méchante à la circulation vont détruire psychologiquement la victime, infirmière dans un centre hospitalier, qu’elle va finir pas intégrer en tant que patiente.

6. Du statut de dealer à celui de militaire

Le jeune prévenu le reconnaît. Il n’était pas nécessairement dans le besoin mais il s’est vite rendu compte que vendre du cannabis, c’était «de l’argent facile». C’est ainsi qu’entre mars 2017 et janvier 2019, celui qui était devenu consommateur sur le tard a commencé à dealer dans l’Entre-Sambre-et-Meuse. Un vrai trafic si l’on sait que le prévenu avait une douzaine de clients attitrés.

Placé sous mandat d’arrêt, il a été remis en liberté sous conditions. Conditions qu’il a respectées. Mieux, à son assistante de probation, il a confié vouloir entrer dans l’armée. Ce qu’il a fait en septembre 2019.

Aujourd’hui, son avocat demande la suspension du prononcé ou la peine de probation autonome. «Je ne souhaite pas que l’on mette en péril l’avenir professionnel de mon client.»

7. 8 ans requis pour avoir tenté de tuer son ami, le somnambule acquitté!

Gaël L. était allé passer la soirée du 11 avril 2021 et la nuit chez un de ses potes à Nivelles. Il ignorait fatalement qu’il allait recevoir des coups de couteau alors qu’il s’était endormi.

Son agresseur, c’est Olivier V. qui l’enverra à l’hôpital pour une semaine avec des plaies au cuir chevelu, à la nuque et à l’oreille, sans compter un pneumothorax, qui causeront deux semaines d’incapacité.

La défense axa son argumentation sur le fait que son client fit un cauchemar lors d’une crise de somnambulisme et porta des coups sans être conscient de ses actes. «Quel motif aurait-il donc eu pour tenter de tuer?»