Affaire du «Grêlé»: 35 ans après, un suspect avoue des meurtres avant de se suicider

Un ancien militaire de 59 ans, soupçonné d’être le tueur en série qui avait sévi dans les années 80 et 90 à Paris, a été retrouvé mort près de Montpellier.

Un mystère enfin résolu? 35 ans après, l’affaire du «Grêlé» vient de connaître un rebondissement majeur. Et pour cause, le meurtrier présumé aurait été retrouvé mort près de Montpellier.

Selon les informations du Parisien, cet ancien gendarme de 59 ans se serait donné la mort alors que «l’étau se resserrait sur lui». Il a laissé un courrier dans lequel il avouait plusieurs meurtres sans dire précisément s’il était l’insaisissable tueur en série au visage grêlé qui avait frappé Paris dans les années 80 et 90.

Un prélèvement ADN, dont les résultats ne sont pas encore connus, a été effectué pour confirmer ses aveux.

Pour rappel, «Le Grêlé» - surnommé ainsi en raison de ses imperfections au visage - est suspecté d’avoir poignardé et violé Cécile Bloch (11 ans) en 1986, d’avoir assassiné Gilles Politi (38 ans) et Irmgard Mueller (20 ans) en 1987 à Paris. Il serait également l’auteur du meurtre de Karine Leroy (19 ans) disparue en 1994 à Meaux, mais aussi de six viols commis entre 1986 et 1994.