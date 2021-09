Les Belges ne consomment pas plus de produits équitables

Les Belges ont dépensé à peine 25 euros en produits équitables par habitant l’année dernière, une somme comparable à celle de 2019, selon les chiffres du Trade for Development Centre de l’Agence de développement Enabel.

En 2020, les Belges ont dépensé en moyenne 24,45 euros en produits équitables par habitant, soit une somme équivalente à celle de l’année précédente (24,92 euros).

La proportion de produits équitables dits?»classiques», en provenance des pays du Sud, essuie un faible recul (19,32 euros en 2020 contre 20,36 euros l’année précédente), tandis que celle de produits équitables belges et européens a, elle, légèrement augmenté (5,13 euros contre 4,56 euros en 2019).

En Europe, les Suisses sont les plus enclins à ouvrir leur portefeuille pour des produits équitables. L’année dernière, ils ont dépensé en moyenne 100 euros par habitant. Ils sont suivis par les Irlandais (79 euros), les Suédois (46 euros) et les Luxembourgeois (39 euros), notamment.

D’après un sondage effectué pour le compte d’Enabel auprès de 1.515 Belges, plus de la moitié des sondés (59%) estiment important de pouvoir acheter des produits équitables. Mais paradoxalement, 30% n’identifient pas suffisamment les produits concernés. C’est particulièrement le cas parmi les jeunes.

«Accessible à tous»

«J’ai la conviction que le commerce équitable a un rôle important à jouer dans une société plus sociale et écologique. Il est important qu’il soit accessible à tous et que nous montrions aux gens qu’il va bien au-delà des produits habituels, comme le café, le cacao ou les bananes, provenant d’autres parties du monde», indique la ministre fédérale de la Coopération au développement Meryame Kitir.

Le commerce équitable évolue et de nouvelles initiatives locales se développent sans cesse. Parmi celles-ci, le label «Prix Juste Producteurs» lancé en 2017 a depuis certifié plus de 77 produits locaux belges.

Le commerce équitable s’est également rallié à d’autres mouvements privilégiant l’environnement, comme l’économie circulaire et l’upcycling, et a fait son chemin dans des secteurs tels que la mode équitable.

Le coup d’envoi de la 20e Semaine du commerce équitable sera donné le 6 octobre, avec de nombreuses activités prévues aux quatre coins de la Belgique. Toutes les informations sont disponibles via le site https://weekvandefairtrade.be/semaine-du-commerce-equitable/