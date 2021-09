Plus de 50 millions pour agrandir le Shopping Belle-île

Le groupe propriétaire du Shopping Belle-île à Liège, Wereldhave Belgium, a obtenu un permis d’urbanisme en vue de procéder à l’extension des infrastructures existantes.

L’investissement s’élève à plus de 50 millions d’euros pour une ouverture en 2024, a indiqué CE jeudi Nicolas Beausillon, CEO du groupe Wereldhave Belgium.

Après un premier permis délivré en 2016 pour procéder à l’extension du Shopping Belle-île (9.000 m2), le groupe propriétaire a revu le projet afin de l’adapter aux évolutions du marché. Il ne s’agit plus de 9.000 m2 dédiés entièrement à des commerces mais bien de 11.000 m2 destinés à accueillir des commerces (40%), de l’Horeca (20%) et des activités orientées vers le sport, les loisirs et le travail (40%).

«Ce projet se veut plus ouvert vers l’extérieur et vers la zone Natura 2000 qui se trouve à l’arrière du centre commercial. La volonté est que celui-ci ne soit plus une boîte fermée. Il y aura ainsi des terrasses ainsi qu’une grande esplanade où pourront avoir lieu diverses activités», précise le CEO du groupe Wereldhave Belgium.

20 millions déjà investis

À terme, il s’agit d’offrir une zone multifonctionnelle de quelque 41.000 m2 répondant aux besoins de la clientèle, en un même lieu. L’investissement s’élève à plus de 50 millions d’euros. L’objectif est de lancer les travaux début 2022 en vue d’une ouverture des nouveaux espaces en 2024.

Cette somme vient s’ajouter aux 20 millions d’euros déjà investis, depuis 2019, pour rénover le shopping dans le but de moderniser les lieux et y intégrer des solutions visant à réduire les consommations énergétiques et émissions de CO2. Il s’agissait aussi de réaménager le vaste espace libéré par l’enseigne Carrefour ayant fait le choix de recentrer son offre sur l’alimentaire.

Pour marquer le 25e anniversaire du Shopping Belle-île ainsi que cette transformation qui s’opère, un nouveau logo a été réalisé. Ce dernier, composé de lignes droites renvoyant aux colonnes de la galerie ayant été rhabillées de bois, se caractérise par le retour de l’accent circonflexe sur le i. «Il correspond à la forme d’un bâtiment faisant partie du projet d’extension», souligne Emilie Thomas, directrice du Shopping Belle-île.