L’accueil de la police de Bastogne fermé la nuit: «C’est temporaire»

Depuis mercredi, la police de la zone Centre Ardenne à Bastogne a fermé son service d’accueil de nuit, entre 19h et 7h, pour des raisons organisationnelles.

«Cela ne va durer que quelques jours suite à un manque de disponibilité temporaire du personnel, à cause de formations, de congés, de malades etc., explique le commissaire divisionnaire André Mathieu. Cela n’impacte que ce service et modérément car en faisant appel au 101, les personnes peuvent avoir l’appui d’une équipe. Nous n’avons cependant pas la capacité actuellement d’assurer ce service 24 h/24, comme ça a été le cas voici peu dans la zone d’Arlon.»

En cas de problème à Bastogne, n’hésitez donc pas à contacter directement le 101.