Spécial conso: banque, ORES, téléphonie… Dix articles pour les 55 ans et plus

Le prix de la vie augmente, et on s’organise pour faire face: électricité, diesel, gaz et téléphonie. Les plus de 55 ans sont victimes de discriminations? On ne va pas se laisser faire…

Cette semaine, comme l’automne s’installe et qu’il y a pas mal de choses à faire, on vous propose une sélection de sujets très pratico-pratiques sur la gestion du quotidien: téléphonie, banque, gaz et électricité… le monde, la Belgique, la Wallonie changent et on est là pour vous aider à vous tenir au courant.

Mais aussi pour vous donner quelques pistes pour vos loisirs, que vous pouvez compléter en parcourant la section «55 +»: télé, musique, balades, tout y est!

1. Les plus de 55 ans victimes de discrimination selon Amnesty

Maltraitances psychologiques, préjugés néfastes, âgisme sur leur lieu de travail, tandis que les plus de 75 ans sont victimes de stéréotypes relatifs à la perte de mobilité… Au-delà des simples préjugés, un quart des plus de 55 ans seraient victimes de maltraitances, dévoile Amnesty International.

+LIRE ICI | Pourquoi les plus de 55 ans souffrent de discriminations

2. Une loi pour forcer les opérateurs à diminuer votre facture

Le Conseil d’État vient de recaler le projet d’une loi censée lutter contre les contrats dormants qui lient opérateurs télécoms et clients. C’est un coup d’arrêt, pas une mise au rebut.

+LIRE ICI | Le meilleur tarif reviendra bientôt sous une forme revue et corrigée

3. Un service bancaire universel pour réduire la fracture numérique

Le forfait annuel du service bancaire universel ne pourra pas dépasser 60 euros, et comprend entre autres une carte de débit, la garantie d’un minimum de 60 transactions manuelles par an, mais aussi un minimum de 24 retraits gratuits.

+LIRE ICI | Nouveau service bancaire universel : vraiment suffisant ?

4. ORES passera au tarif unique en 2024

Un tarif unique chez le plus gros opérateur de gaz et électricité, c’est prévu en 2024, avec compensations pour les zones qui vont payer plus.

+LIRE ICI | Un seul tarif pour tous : ORES fait sa petite révolution

5. Un logo pour savoir ce qui est périmé

C’est sûr, on gaspille trop! Et comme on s’embrouille entre les «à consommer jusqu’à» ou «de préférence avant», un logo arrive dans les grandes surfaces pour nous faciliter la tâche.

+LIRE ICI | Périmé ou pas : logo pour s’y retrouver

6. Sécurité et vie privée sont-elles compatibles?

Il existe déjà 1 200 caméras ANPR (celles qui lisent automatiquement les plaques de toutes les voitures) en Belgique, et on veut en mettre 3 465 d’ici 2022. Mais que fait-on avec toutes ces données?

+LIRE ICI | La sécurité, oui, mais être filmé tout le temps ?

7. Votre espérance de vie: 130 ans?

L’être humain peut probablement vivre jusqu’à 130 ans, voire au-delà, même si une telle possibilité reste infime, selon une étude sur le sujet publiée mercredi.

+LIRE ICI| On pourrait vivre jusqu’à 130 ans

8. Le diesel à un prix record

La reprise économique et la demande de mazout de chauffage ont augmenté la demande, et par conséquent le prix du diesel. On vous explique pourquoiici.

+ On vous renseigne aussi les stations-service les moins chères de Wallonie

9. La télévision n’est pas près de s’arrêter

Saviez-vous que Philippe Etchebest prépare les candidats d’«Objectif Top Chef» dans une vraie académie? Vous pouvez trouver plus d’infos sur l’émission ici. Mais si vous cherchez plutôt une nouvelle série sur Netflix, on vous parle de « Squid Game », nouvelle série phénomène de la plateforme, et du retour de «The Crown»… Et même du service de streaming StarzPlay, nouveau concurrent de Netflix à 4,99€ par mois.

10. On pédale pour la mobilité douce

On pédale quand même, mais on va plus loin. Le vélo électrique est l’allié des balades sans s’épuiser.

+LIRE ICI | Nos conseils pour choisir un vélo électrique