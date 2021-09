Le bilan de la pandémie de Covid-19 jeudi à la mi-journée

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 4.771.320 morts dans le monde depuis que le bureau de l’OMS en Chine a fait état de l’apparition de la maladie fin décembre 2019, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles jeudi à midi.

Plus de 233.239.040 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l’épidémie.

Les chiffres se fondent sur les bilans communiqués quotidiennement par les autorités sanitaires de chaque pays.

L’OMS estime même, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui officiellement recensé.

Sur la journée de mercredi, 9.763 nouveaux décès et 491.301 nouveaux cas ont été recensés dans le monde.

Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont les États-Unis avec 2.543 nouveaux morts, la Russie (867) et le Brésil (676). Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 695.116 décès pour 43.349.448 cas recensés, selon le comptage de l’université Johns Hopkins.

Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 596.122 morts et 21.399.546 cas, l’Inde avec 448.062 morts (33.739.980 cas), le Mexique avec 276.973 morts (3.655.395 cas), et la Russie avec 207.255 morts (7.511.026 cas).

Parmi les pays les plus durement touchés, le Pérou est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, avec 605 décès pour 100.000 habitants, suivi par la Bosnie (322), la Macédoine du Nord (319), la Hongrie (312), le Monténégro (306) et la Bulgarie (298).

L’Amérique latine et les Caraïbes totalisaient jeudi à 10H00 GMT 1.488.310 décès pour 44.897.739 cas, l’Europe 1.310.047 décès (67.686.268 cas), l’Asie 839.029 décès (53.870.005 cas), l’Afrique 210.361 décès (8.291.809 cas), le Moyen-Orient 198.528 décès (13.349.108 cas), et l’Océanie 2.158 décès (177.438 cas).