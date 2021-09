VIDÉO | FIFA 22: des stades ajoutés, le Cameroun et la Côte d’Ivoire enlevés

FIFA 22 sort ce 1er octobre 2021. Pour l’occasion, des amateurs du jeu vidéo ont analysé les nouveautés.

Le tant attendu jeu vidéo de football «FIFA 22» sort demain sur PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, PC et Switch.

Le site français de référence jeuxvidéo.com a testé les nouveautés et délivré ses points positifs et négatifs.

EA Sports s’est lancé dans quelques innovations au niveau du mode «Carrière» et du mode «Clubs Pro». En plus de cela, la marque a amélioré le niveau général des gardiens et a ajouté plusieurs stades mythiques.

C’est ainsi que les fans de football verront apparaître l’Estádio da Luz de Benfica et l’Estádio do Dragão du FC Porto.

Le nombre de clubs disponibles est toujours aussi énorme: les ligues indiennes ou roumaines sont, par exemple, présentes.

Exit la Juventus et le Cameroun

Dans les points négatifs, outre le peu d’innovations dans le contenu, la FIFA a perdu quelques licences notamment en Serie A. Pas de Juventus, d’AS Rome ou de Lazio de Rome.

Dans son grand ménage, le jeu a retiré 18 équipes nationales. Exit le Cameroun ou la Côte d’Ivoire.

L’Ultimate Team (FUT) compte très peu de nouveautés et s’essouffle, selon jeuxvidéo.com.

On rappellera également que Pierre Ménès, accusé de sexisme et d’agression sexuelle, ne commentera plus aux côtés d’Hervé Mathoux.