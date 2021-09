Xavier Van Dam «en chasse» aux Folies namuroises, à Meux

Elles s’appellent Camille, Marine, Anaïs ou Pauline et pour elles, c’est assurément la première fois qu’elles témoignent devant une cour d’assises. Leur point commun? Ces jeunes femmes avaient participé à la soirée des «Folies namuroises», le 31 octobre 2018, à la ferme de Mehaignoul (La Bruyère). Cette nuit-là, elles ont aussi croisé la route et le regard de Xavier Van Dam, l’accusé.

Il donne l’image d’un homme «en chasse» ce soir-là, comme le résume d’ailleurs le président de la cour. Les indices ne manquent pas. «Il nous a demandé qui était célibataire parmi nous», expliquent ces trois copines. «J’ai vu qu’il proposait à boire à plusieurs filles. À moins qu’il ne soit riche, ce genre d’excès de gentillesse n’est pas fréquent», comment Mathilde. Anaïs est plus catégorique. «Il était lourd», résume-t-elle. «Il bloquait le passage des filles, il regardait dans les décolletés.» Marine et ses deux copines ont passé un peu de temps au café le Corner, à Bois-de-Villers, juste avant la soirée. Elles connaissent Nicolas, le pote de Xavier Van Dam. Ce dernier n’a pas eu de comportement agressif envers elle, assure le trio. «Mais j’aurais refusé qu’il me raccompagne. Il y avait quelque chose de louche dans les yeux. Je n’avais pas confiance», expliquera Marine aux enquêteurs. Bénédicte ne connaît pas l’accusé ni d’Eve ni d’Adam. Mais rapidement, quand elle est arrivée à la soirée, vers minuit, elle a ressenti un malaise. «Il avait un regard pas normal, insistant», décrit la trentenaire. Le Namurois est venu l’aborder. «Il m’a demandé si j’étais en couple, si mon mari était présent à la soirée», se rappelle la trentenaire. «Et puis il a demandé où j’habitais. C’était de plus en plus intrusif. […] Ensuite, je me suis tue parce que je trouvais son regard louche.» Anaïs garde le souvenir d’un «cherche-misère», très lourd avec son groupe de copines. Élisabeth explique comment elle s’est retrouvée seule, au fumoir, face à celui qui siège aujourd’hui dans le box des accusés. «Il m’a accosté en me demandant si je voulais de la drogue. Il m’a fait comprendre qu’on ne parlait pas d’un joint», se souvient la jeune femme. «Il n’était pas intrusif et m’a dit que s’il me dérangeait, il pouvait partir.» Élisabeth refuse la proposition. «Il me dit que c’est étonnant pour une fille de ma génération. Je lui ai répondu qu’il n’était pas entouré des bonnes personnes. Dans mon entourage, personne ne consomme ce genre de drogue.» Van Dam a poursuivi sa route, se mettant au passage un rail de cocaïne dans les narines .