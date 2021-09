Après 111 ans, le ««GB sur les plaques de voitures britanniques fait place au «UK»

Après 111 ans d’existence, l’identification «GB» sur les plaques de voitures britanniques fait place à un «UK» symbolisant notamment la solidarité avec l’Irlande du Nord après le Brexit, rapportent jeudi plusieurs journaux d’outre-Manche.

Depuis le 28 septembre, les automobilistes britanniques se rendant sur le continent devront arborer une identification «UK» à l’arrière de leur véhicule. Jusqu’à présent, l’identification «GB» représentait l’Angleterre, l’Ecosse et le Pays de Galles mais non l’Irlande du nord qui fait partie des 4 nations constitutives du Royaume-Uni.

«Le changement de l’identifiant national de GB en UK symbolise notre unité en tant que nation et fait partie d’un mouvement plus large vers l’utilisation du signifiant britannique dans l’ensemble du gouvernement», a expliqué à la BBC un porte-parole du ministère du Transport. ««Nous avons informé l’ONU de notre intention d’apporter ces changements en juillet et avons travaillé avec le secteur pour mettre en œuvre ce changement».

Ce dernier changement en matière d’immatriculation des véhicules intervient neuf mois après la décision du gouvernement de changer le style des plaques pour marquer le premier anniversaire du Brexit. Le drapeau européen aux 12 étoiles fait déjà partie du passé.