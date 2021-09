L’affaire Gabby Petito mène à une autre affaire: le corps de Bob retrouvé

Suite à l’affaire Gabby Petito, un autre corps a été découvert dans le Wyoming. Celui de Robert «Bob» Lowery, disparu en août.

L’affaire de la jeune voyageuse américaine Gabby Petito - qui a suscité une vive émotion aux États-Unis - a mené les enquêteurs à découvrir un autre corps. Celui de Robert «Bob» Lowery, un Texan de 46 ans, disparu au mois d’août, à seulement 40 miles de l’endroit où le corps de Gabby a été retrouvé.

Bob, un père de deux enfants, aurait disparu en août dans le Wyoming. La dernière fois qu’il a été vu, c’était le 24 août dans la forêt nationale de Bridger-Teton. C’était la dernière trace qu’on avait de lui avant que son corps ne soit retrouvé ce mardi, près du Black Canyon Trail, un sentier d’une vingtaine de kilomètres aller-retour.

Au lendemain de cette découverte, la famille de Robert a lancé une page GoFundMe dans laquelle on peut lire ceci: «Bob avait disparu depuis le 20 août dans la grande région de Jackson Hole. Le 28 septembre, le bureau du shérif du comté de Teton a informé notre famille du décès prématuré de Robert ‘Bob’ Lowery près de Black Canyon Trail à l’extérieur de Wilson, dans le Wyoming. Bob, un père aimant, laisse dans le deuil deux beaux enfants, Meredith et Luke, et leur mère, Christelle».

C’est pourquoi Anne et Leigh Lowery, les sœurs de Bob, ont lancé une cagnotte pour s’assurer du futur et de la bonne éducation des enfants de Robert et Christelle: «Indépendamment de la contribution monétaire, sachez que nous avons ressenti l’amour, le soutien et les prières continus de notre communauté, de notre famille et de nos amis tout au long de cette tragédie. Merci à tous du fond du cœur».

A ce jour, la famille a récolté près de 15.000 dollars.